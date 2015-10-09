Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 07:30
 

"Реал" обыграл "Севилью" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума

  Комментарии

Поделиться
"Реал" обыграл "Севилью" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума Килиан Мбаппе празднует гол в ворота "Севильи". Фото: ФК "Реал Мадрид"©

Мадридский "Реал" одержал домашнюю победу в игре 17-го тура Ла Лиги. Команда принимала на своём поле соперников из "Севильи", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" одержал домашнюю победу в игре 17-го тура Ла Лиги. Команда принимала на своём поле соперников из "Севильи", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
В АПЛ произошла вторая смена лидера за один день
Сегодня 07:55  

Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу сливочных. На 38-й минуте голом отметился Джуд Беллингем, а на 86-й с пенальти забил Килиан Мбаппе. Перед перерывом главный арбитр встречи удалил главного тренера гостей Матиаса Альмейду, а на 68-й минуте за вторую жёлтую отправил в подтрибунное помещение защитника команды Маркана. Так андалусийцы доигрывали встречу в меньшинстве и без главного тренера.

Благодаря этой победе игроки "Реала" набрали 42 очка после 18 проведённых игр и сократили отставание от лидирующей "Барселоны" (43) до одного пункта. Правда каталонцы уже сегодня могут вновь оторваться от своих закрятых врагов, если в гостях наберут очки в игре с замыкающим топ-3 "Вильярреалом" (35).

"Севилья" же расположилась на девятой строчке, набрав 20 баллов после 17 встреч.

Таким образом "Реал" вышел на серию из трёх побед во всех турнирах, а "Севилья" проиграла вторую игру за неделю - ранее клуб вылетел из Кубка Испании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 409 человек

Реклама

Живи спортом!