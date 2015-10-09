"Реал" обыграл "Севилью" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума

Мадридский "Реал" одержал домашнюю победу в игре 17-го тура Ла Лиги. Команда принимала на своём поле соперников из "Севильи", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу сливочных. На 38-й минуте голом отметился Джуд Беллингем, а на 86-й с пенальти забил Килиан Мбаппе. Перед перерывом главный арбитр встречи удалил главного тренера гостей Матиаса Альмейду, а на 68-й минуте за вторую жёлтую отправил в подтрибунное помещение защитника команды Маркана. Так андалусийцы доигрывали встречу в меньшинстве и без главного тренера.

Благодаря этой победе игроки "Реала" набрали 42 очка после 18 проведённых игр и сократили отставание от лидирующей "Барселоны" (43) до одного пункта. Правда каталонцы уже сегодня могут вновь оторваться от своих закрятых врагов, если в гостях наберут очки в игре с замыкающим топ-3 "Вильярреалом" (35).

"Севилья" же расположилась на девятой строчке, набрав 20 баллов после 17 встреч.

Таким образом "Реал" вышел на серию из трёх побед во всех турнирах, а "Севилья" проиграла вторую игру за неделю - ранее клуб вылетел из Кубка Испании.

