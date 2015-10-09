Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
ПСЖ оформил разгром с голом Дембеле

ПСЖ уверенно пробился в 1/16 финала Кубка Франции. В гостях команда разгромила клуб пятого дивизиона "Фонтеней", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В каждом из таймов парижане забили по два гола. Сначала отличились Дезире Дуэ (25') и Усман Дембеле с пенальти (34'), а во втором тайме дублем отметился Гонсалу Рамуш (53', 58').

Благодаря этой победе ПСЖ пробился в 1/16 финала турнира. Игры этого этапа пройдут 10-11 января 2026 года.

Отметим, что ПСЖ не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах. На этой неделе они стали обладателями Межконтинентального кубка.

Звёздный час Сафонова: как россиянин стал героем ПСЖ и зачем он приезжал в академию "Кайрата"?

