ПСЖ оформил разгром с голом Дембеле

ПСЖ уверенно пробился в 1/16 финала Кубка Франции. В гостях команда разгромила клуб пятого дивизиона "Фонтеней", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В каждом из таймов парижане забили по два гола. Сначала отличились Дезире Дуэ (25') и Усман Дембеле с пенальти (34'), а во втором тайме дублем отметился Гонсалу Рамуш (53', 58').

Благодаря этой победе ПСЖ пробился в 1/16 финала турнира. Игры этого этапа пройдут 10-11 января 2026 года.

Отметим, что ПСЖ не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах. На этой неделе они стали обладателями Межконтинентального кубка.

