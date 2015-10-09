Звёздный час Сафонова: как россиянин стал героем ПСЖ и зачем он приезжал в академию "Кайрата"?

26-летний вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал главным героем финального матча Межконтинентального кубка в Катаре против "Фламенго" (1:1, 2:1 - пен). Он уже вошёл в историю и вызвал огромный интерес к своей персоне. Корреспондент Vesti.kz вспоминает о казахстанцах, которые забивали в его ворота, а также о визите Матвея в нашу страну.

Впервые за всё время выступлений в Париже Сафонов вышел на поле в четвёртом матче подряд. Повреждение Люка Шевалье позволило россиянину впервые за долгое время вернуться в состав, а затем уже сам Матвей собственными выступлениями обратил на себя внимание общественности, оставив Шевалье на скамейке запасных.

Российский вратарь отбил четыре пенальти и принёс ПСЖ исторический трофей

В финале не пропустил с игры и вытащил серию пенальти

В решающей битве встретились лучшие команды Европы и Южной Америки прошлого сезона. Парижане вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Хвичи Кварацхелии, но во второй половине встречи в ворота французов был назначен пенальти - чемпион Европы 2020 года Жоржиньо развёл Сафонова и мяч по разным сторонам.

Основное и дополнительное время закончилось с единичками на табло. Всё должно было решиться в серии послематчевых пенальти, и в ней Матвей продемонстрировал запредельный уровень.

Пропустив первый 11-метровый, голкипер парижан больше себе такого не позволял. Он отбил четыре пенальти подряд, став первым вратарём в истории, который сделал это в матчах под эгидой ФИФА. Сафонов потащил удары экс-игрока сборной Испании Сауля Ньигеса, бывшего нападающего сборной Бразилии Педро, а также двух других бразильцев - Лео Перейры и Луиса Араужо.

После победы в этой серии почти все игроки ПСЖ побежали к Сафонову и начали качать его на руках. В интервью у игроков и тренеров почти все спрашивали про Матвея, он полностью забрал себе этот вечер и звание лучшего игрока финала Межконтинентального кубка.

После игры стали говорить про его рекорд, новые достижения, кто-то вспомнил, что именно 17 декабря, в этот же день, но 62 года назад, великий Лев Яшин получил "Золотой мяч". Советский страж ворот по-прежнему является единственным обладателем главной индивидуальной награды среди голкиперов.

В общем, исторического контекста было очень много, и Сафонов действительно сделал огромную заявку на то, чтобы выиграть конкуренцию у Шевалье за звание первого номера в Париже. А ведь до этого он не играл больше шести месяцев, хотя был здоров и готов.

Сафонов играл против казахстанцев: кто ему забивал?

За свою карьеру Матвей неоднократно пересекался на поле с казахстанцами. Чаще всего он противостоял нынешнему капитану сборной Казахстана Нуралы Алипу - семь матчей и 542 совместные минуты. Столько же матчей, но меньше в минутах, голкипер ПСЖ провёл против Александра Зуева. Против Марата Быстрова было шесть игр, а против Бахтиёра Зайнутдинова - пять.

Но в рамках матчей российской премьер-лиги (РПЛ) он никогда не пропускал от казахстанцев. Лишь в одной игре он дважды вытаскивал мяч из сетки ворот после ударов казахстанцев, и было это в сентябре 2017 года, в противостоянии юношеской лиги УЕФА между "Кайратом" и "Краснодаром" в Алматы (2:2).

Первый гол в этой игре оформил казахстанский нападающий алматинцев Вячеслав Швырёв, добив мяч в полупустые ворота после того, как он отскочил к нему от штанги. Сафонов элементарно не успел среагировать на отскок, так как пытался дотянуться до мяча, который попал в стойку.

А в конце игры, когда россияне вели со счётом 2:1, но были в меньшинстве, защитник "Кайрата" Алип забил головой после подачи с углового, установив окончательный результат на табло - 2:2. Это единственные казахстанцы, которым удавалось забить в ворота Матвея за всю его карьеру.

На следующий день юных игроков "Краснодара" пригласили на экскурсию на базу "Кайрата", где они встретились со своими недавними соперниками уже как с хорошими приятелями, поиграв в настольный теннис и футбол на приставке.

Сафонов стоя наблюдает за теннисным матчем между одноклубником и игроком "Кайрата U-19"

Там он виделся не только со Швырёвым и Алипом, но и с Султанбеком Астановым, Рамазаном Оразовым, Андреем Ульшиным, Акмалем Бахтияровым и другими. В составе "Краснодара" же были Даниил Уткин, Шапи Сулейманов и ещё несколько футболистов, которые в будущем проявили себя на высоком уровне.

Рядом с Матвеем стоит будущий игрок сборной Казахстана С. Астанов, неподалёку и Оразов

На международном уровне Сафонов с Казахстаном не пересекался, как и во взрослых еврокубковых турнирах. Поэтому все игры против казахстанцев случались либо в российских клубных турнирах, либо в той битве в юношеской лиге УЕФА.

В течение двух недель Сафонов превратился из забытого всеми дублёра в одного из самых обсуждаемых вратарей мира, который сотворил историю в финале международного турнира. Благодаря этому мы даже вспомнили о том самом противостоянии "Краснодара" и "Кайрата" (кстати, в ответной игре быки разгромили алматинцев со счётом 9:0, Сафонов был капитаном хозяев).

Фото: скриншот из видео ФК "Кайрат" (1), ФК "Кайрат" (2)©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!