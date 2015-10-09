Российский вратарь отбил четыре пенальти и принёс ПСЖ исторический трофей

Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу. Однако главным героем встречи стал российский голкипер парижан Матвей Сафонов, сообщают Vesti.kz.

Матч между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес прошёл в Эр-Райяне (Катар). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе ПСЖ мяч забил Хвича Кварацхелия (38-я минута), а у "Фламенго" отличился Жоржиньо (62-я с пенальти).

В серии послематчевых точнее оказались футболисты ПСЖ - 2:1. Причем Сафонов, вышедший в стартовом составе парижан, отразил четыре пенальти.

В итоге российский голкипер был признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу.

Кроме того, Сафонов стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Таким образом, ПСЖ стал первой французской командой, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок. Также ПСЖ стал вторым клубом из высшего дивизиона Европы, выигравшим шесть титулов в течение одного календарного года после "Барселоны" в 2009 году. "Фламенго" выигрывал Межконтинентальный кубок в 1981 году.

Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

