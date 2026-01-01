Усман Дембеле
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат мира 2018
Команда
Франция
Игры
4
Мин
167
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Франция
Игры
2
Мин
58
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
Команда
Франция
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
89
Чемпионат мира 2022
Команда
Франция
Игры
7
Гол + Пас
0+2
Желтые карточки
1
Мин
438
Лига чемпионов 2023/24
Команда
ПСЖ
Игры
11
Гол + Пас
2+2
Желтые карточки
4
Красные карточки
1
Мин
931
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Франция
Игры
5
Желтые карточки
1
Мин
335
Чемпионат мира 2026
Команда
Франция
Игры
1
Мин
80