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Усман Дембеле

Франция  Франция   Мавритания  Мавритания  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
29 лет
Дата рождения
15 мая 1997
Команды
Франция
Вид спорта
Футбол
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
73
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Франция

Игры
4

Мин
167

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Франция

Игры
2

Мин
58

Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа

Команда
Франция

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
89

Чемпионат мира 2022

Команда
Франция

Игры
7

Гол + Пас
0+2

Желтые карточки
1

Мин
438

Лига чемпионов 2023/24

Команда
ПСЖ

Игры
11

Гол + Пас
2+2

Желтые карточки
4

Красные карточки
1

Мин
931

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Франция

Игры
5

Желтые карточки
1

Мин
335

Чемпионат мира 2026

Команда
Франция

Игры
1

Мин
80


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