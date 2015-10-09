Неожиданностью обернулся матч "Ювентус" - "Рома" в Серии А

В 16-м туре итальянской Серии А "Ювентус" на своём поле принимал "Рому". У гостей был шанс сравняться с лидером чемпионата, сообщают Vesti.kz.

Игра в Турине завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. На 44-й минуте их вывел вперёд Франсишку Консейсау, а на 70-й преимущество удвоил Лоис Опенда. Единственный гол "Ромы" на 75-й минуте оформил Томмазо Бальданци.

Туринцы вышли на серию из трёх побед во всех турнирах и стали первой командой в текущем первенстве, которой удалось больше одного раза забить в ворота "Ромы". Беспроигрышная серия в играх с римлянами достигла пяти матчей.

Что касается гостей, то они не только лишились возможности сравняться с лидирующим "Интером" (33), но и прервали серию из двух побед. "Рома" идёт на четвёртом месте с 30 очками, а "Ювентус" поднялся на пятую строчку с 29 баллами.

