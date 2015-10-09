Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 10:50
 

Неожиданностью обернулся матч "Ювентус" - "Рома" в Серии А

Матч "Ювентус" - "Рома". Фото: ФК "Ювентус"©

В 16-м туре итальянской Серии А "Ювентус" на своём поле принимал "Рому". У гостей был шанс сравняться с лидером чемпионата, сообщают Vesti.kz.

Игра в Турине завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. На 44-й минуте их вывел вперёд Франсишку Консейсау, а на 70-й преимущество удвоил Лоис Опенда. Единственный гол "Ромы" на 75-й минуте оформил Томмазо Бальданци.

Туринцы вышли на серию из трёх побед во всех турнирах и стали первой командой в текущем первенстве, которой удалось больше одного раза забить в ворота "Ромы". Беспроигрышная серия в играх с римлянами достигла пяти матчей.

Что касается гостей, то они не только лишились возможности сравняться с лидирующим "Интером" (33), но и прервали серию из двух побед. "Рома" идёт на четвёртом месте с 30 очками, а "Ювентус" поднялся на пятую строчку с 29 баллами.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 15 11 0 4 34-14 33
2 Милан 15 9 5 1 24-13 32
3 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
4 Рома 16 10 0 6 17-10 30
5 Ювентус 16 8 5 3 21-15 29
6 Болонья 15 7 4 4 23-13 25
7 Комо 15 6 6 3 19-12 24
8 Лацио 16 6 5 5 17-11 23
9 Кремонезе 16 5 6 5 18-18 21
10 Сассуоло 15 6 3 6 21-19 21
11 Удинезе 15 6 3 6 16-22 21
12 Аталанта 15 4 7 4 19-18 19
13 Торино 15 4 5 6 15-26 17
14 Лечче 15 4 4 7 11-19 16
15 Кальяри 15 3 5 7 15-21 14
16 Дженоа 15 3 5 7 16-23 14
17 Парма 15 3 5 7 10-18 14
18 Верона Хеллас 15 2 6 7 13-22 12
19 Пиза 15 1 7 7 10-20 10
20 Фиорентина 15 0 6 9 12-26 6

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Генуя   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 декабря 00:45   •   не начат
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
- : -
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
