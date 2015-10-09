Алип узнал тревожные новости из "Зенита"

"Зенит" передумал продавать бразильского защитника Нино в зимнее трансферное окно. Это поставило в тупик сразу несколько клубов, сообщают Vesti.kz.

По сведениям GE, "Флуминенсе" был уверен в возможности возвращения Нино зимой, однако сейчас позиция российского клуба неожиданно изменилась. Теперь в Санкт-Петербурге не хотят расставаться с 28-летним футболистом.

Издание сообщает, что Нино подумывал о возвращении на родину ещё летом этого года, но в итоге переговоры были отложены на зиму. А теперь "Зенит" вовсе отвергает все попытки других клубов. Помимо "Флуминенсе", интерес к Нино сохраняют. Судя по всему, "Зенит" хочет сохранить одного из ключевых игроков линии обороны, чтобы полноценно бороться за чемпионство в

Отметим, что Нино является одним из конкурентов по позиции казахстанца Нуралы Алипа. Продажа бразильца могла бы благоприятно сказаться на игровом времени, выделяемом Алипу (если питерцы не приобрели бы на его место кого-то другого).

На зимнюю паузу "Зенит" ушёл на втором месте в таблице (39), отставая от лидирующего "Краснодара" на один пункт (40). В текущем сезоне Нино провёл 17 матчей во всех турнирах и забил один гол, а у Алипа 19 встреч и один гол. При этом Нино в сумме сыграл на 200 минут больше.

