Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Турция
Сегодня 11:35
 

Алип? "Бешикташ" хочет подписать защитника "Зенита"

  Комментарии

Поделиться
Алип? "Бешикташ" хочет подписать защитника "Зенита" ©ФК "Зенит"

Турецкий клуб "Бешикташ" проявляет интерес к центральному защитнику "Зенита" и сборной Сербии Страхине Эраковичу. 

Поделиться

Турецкий клуб "Бешикташ" проявляет интерес к центральному защитнику "Зенита" и сборной Сербии Страхине Эраковичу. 

По данным журналиста Пабло Оливейры, кандидатура 24-летнего сербского футболиста была предложена турецкому клубу через посредников, после чего "Бешикташ" начал рассматривать возможный вариант усиления обороны.


Эракович перешёл в "Зенит" из "Црвены Звезды" летом 2023 года. С тех пор защитник провёл 85 матчей во всех турнирах и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 100 человек

Реклама

Живи спортом!