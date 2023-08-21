Алип? "Бешикташ" хочет подписать защитника "Зенита"

Турецкий клуб "Бешикташ" проявляет интерес к центральному защитнику "Зенита" и сборной Сербии Страхине Эраковичу.

По данным журналиста Пабло Оливейры, кандидатура 24-летнего сербского футболиста была предложена турецкому клубу через посредников, после чего "Бешикташ" начал рассматривать возможный вариант усиления обороны.

Эракович перешёл в "Зенит" из "Црвены Звезды" летом 2023 года. С тех пор защитник провёл 85 матчей во всех турнирах и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

