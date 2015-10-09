Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Легионер "Ордабасы" перейдёт в клуб третьей лиги

Легионер "Ордабасы" перейдёт в клуб третьей лиги Фанаты "Ордабасы". Фото: ФК "Ордабасы"©

Хорватский полузащитник Дарио Чанаджия не останется в "Ордабасы". Игрок уже подыскал себе новый клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

"Футболист продолжит карьеру в хорватском клубе "Младост" (Ждралови). Именной в этом клубе хавбек начинал играть в футбол. Чанаджия уже подписал контракт с родным клубом на правах свободного агента, но официально станет игроком "Младости" в январе следующего года. "Младост" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии", - пишет источник.

Дарио Чанаджия на тренировке

Добавим, что Чанаджия играл за "Ордабасы" только в 2025 году. В 22 матчах во всех турнирах он отметился одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает экс-хавбека молодёжной сборной Хорватии в 200 тысяч евро.

Фото: ФК "Ордабасы"©️

