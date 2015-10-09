17-летний игрок сборной Казахстана близок к контракту с испанским клубом

Казахстанский нападающий Алдияр Нургали находится в шаге от подписания контракта с резервной командой испанского "Леванте", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Контракт с дублем "Леванте"

Футболист сборной Казахстана U-19 должен присоединиться к дублю валенсийского клуба, который в текущем сезоне ведёт борьбу за выход в четвёртый по силе дивизион чемпионата Испании. Для 17-летнего игрока это станет первым опытом выступлений в европейском футболе.

След по казахстанской линии

Примечательно, что в системе "Леванте" уже выступает ещё один казахстанец — уроженец Павлодара Чингис Калиев. Оба игрока являются воспитанниками алматинского "Кайрата", что подчёркивает вклад клуба в подготовку молодых талантов.

Успехи на уровне сборных

Нургали, способный сыграть как на фланге атаки, так и в роли атакующего полузащитника, вместе с юношеской сборной Казахстана пробился в элитный квалификационный раунд чемпионата Европы-2026. В решающем этапе турнира казахстанцам предстоят матчи против Украины, Румынии и Северной Ирландии.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!