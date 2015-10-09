Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 21:53
 

"Барселона" нацелилась на громкий трансфер игрока сборной Бразилии за 70 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" нацелилась на громкий трансфер игрока сборной Бразилии за 70 миллионов ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" рассматривает усиление центра обороны и включила в шорт-лист одного из лидеров туринского "Ювентуса", передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" рассматривает усиление центра обороны и включила в шорт-лист одного из лидеров туринского "Ювентуса", передают Vesti.kz.

Кандидат №1 для укрепления обороны

Центральный защитник Глейсон Бремер стал одним из ключевых игроков, за которыми внимательно следит спортивное руководство "сине-гранатовых". В каталонском клубе несколько недель анализируют рынок в поисках доминирующего, надёжного и харизматичного центрбека, способного стать опорой обороны на годы вперёд. Бразилец, по мнению скаутов, полностью соответствует этим требованиям.

Позиция "Ювентуса" и цена вопроса

Ситуация вокруг возможного трансфера остаётся сложной. Бремер считается одним из неприкасаемых футболистов "Ювентуса" и важной частью проекта туринцев. Тем не менее в "Барселоне" понимают, что на современном рынке практически любой игрок может быть выставлен на обсуждение при предложении элитного уровня. По имеющейся информации, "Ювентус" готов вступить в переговоры, если сумма предложения составит от 60 до 70 миллионов евро.


Финансовые сложности и альтернативные пути

Для "Барселоны" подобные цифры — серьёзный вызов с учётом текущего финансового положения клуба. Руководство действует осторожно, однако не исключает точечных крупных инвестиций, если игрок способен приносить пользу команде в долгосрочной перспективе. В качестве возможных решений рассматриваются стратегические продажи, корректировка зарплатной ведомости и дополнительные источники дохода.

В текущем сезоне Глейсон Бремер провёл за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   Финал, мужчины
23 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Болонья
Проголосовало 63 человек

Реклама

Живи спортом!