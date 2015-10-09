"Барселона" нацелилась на громкий трансфер игрока сборной Бразилии за 70 миллионов

Каталонская "Барселона" рассматривает усиление центра обороны и включила в шорт-лист одного из лидеров туринского "Ювентуса", передают Vesti.kz.

Кандидат №1 для укрепления обороны

Центральный защитник Глейсон Бремер стал одним из ключевых игроков, за которыми внимательно следит спортивное руководство "сине-гранатовых". В каталонском клубе несколько недель анализируют рынок в поисках доминирующего, надёжного и харизматичного центрбека, способного стать опорой обороны на годы вперёд. Бразилец, по мнению скаутов, полностью соответствует этим требованиям.

Позиция "Ювентуса" и цена вопроса

Ситуация вокруг возможного трансфера остаётся сложной. Бремер считается одним из неприкасаемых футболистов "Ювентуса" и важной частью проекта туринцев. Тем не менее в "Барселоне" понимают, что на современном рынке практически любой игрок может быть выставлен на обсуждение при предложении элитного уровня. По имеющейся информации, "Ювентус" готов вступить в переговоры, если сумма предложения составит от 60 до 70 миллионов евро.

Финансовые сложности и альтернативные пути

Для "Барселоны" подобные цифры — серьёзный вызов с учётом текущего финансового положения клуба. Руководство действует осторожно, однако не исключает точечных крупных инвестиций, если игрок способен приносить пользу команде в долгосрочной перспективе. В качестве возможных решений рассматриваются стратегические продажи, корректировка зарплатной ведомости и дополнительные источники дохода.

В текущем сезоне Глейсон Бремер провёл за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

