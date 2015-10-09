Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 19:16
 

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

  Комментарии

Поделиться
Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб Шерхан Калмурза. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Голкипер алматинского "Кайрата" и молодёжной сборной Казахстана Шерхан Калмурза назвал клуб, за который бы хотел играть в будущем, передают Vesti.kz.

Поделиться

Голкипер алматинского "Кайрата" и молодёжной сборной Казахстана Шерхан Калмурза назвал клуб, за который бы хотел играть в будущем, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Интер Майами" решил подписать звезду "Барселоны" в партнёры к Месси
Вчера 19:36  
Экс-футболист "Барселоны" начал переговоры с казахстанским клубом
Вчера 19:56  
Гол ударом через себя из-за пределов штрафной признали лучшим в 2025 году (видео)
Вчера 20:16  
"Реал" определился с преемником Винисиуса и готовит трансфер на 87 миллионов
Вчера 20:57  

— Хочется на топовом уровне играть. В Европе как минимум, - заявил Калмурза в эфире "7 Канала".

— В каком клубе хотите играть?

— В "Барселоне" хочу играть, — уточнил 18-летний вратарь.

Изначально 18-летний голкипер числился третьим вратарём "Кайрата", однако из-за травм Александра Зарцукого и Темирлана Анарбекова именно ему доверили место в воротах команды в стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов.

Молодой страж ворот быстро привлёк внимание широкой аудитории благодаря выступлениям на европейской арене: на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА он отразил пенальти в игре со "Спортингом" (1:4), а также вышел в стартовом составе в домашнем поединке против мадридского "Реала" (0:5).

Стоит отметить, что минувшей осенью Калмурза стал самым популярным футболистом Казахстана, обойдя даже лидера основной сборной Бахтиёра Зайнутдинова — подробности по ссылке.

Отметим, что каталонская "Барселона" является пятикратным победителем главного еврокубка.

Со счётом 3:1 завершился матч сборной Казахстана с Калмурза в воротах

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Азербайджана 2025/26   •   Азербайджан, Баку   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 декабря 20:30   •   не начат
Сабах
Сабах
(Баку)
- : -
Карабах
Карабах
(Агдам)
Кто победит в основное время?
Сабах
Ничья
Карабах
Проголосовало 193 человек

Реклама

Живи спортом!