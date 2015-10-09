"Реал" определился с преемником Винисиуса и готовит трансфер на 87 миллионов

Мадридский "Реал" рассматривает вингера баскского "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямса как возможную замену Винисиусу Жуниору, если бразилец не продлит контракт, передают Vesti.kz.
Винисиус под вопросом
Продление контракта Винисиуса в "королевском клубе" пока не гарантировано. Переговоры зашли в тупик из-за высоких требований игрока, которые не готов принять президент клуба Флорентино Перес. В связи с этим руководство уже готовит стратегию на случай его ухода следующим летом.
Нико Уильямс — приоритетная замена
22-летний вингер "Атлетика", как сообщает Don Balon, стал главным кандидатом на место Винисиуса. Клуб готов заплатить за него отступные в размере 87 миллионов евро — сумма, которая полностью компенсируется возможной продажей бразильца. Уильямс обладает схожими характеристиками и способен сразу влиять на игру команды.
Ожидание решения
Окончательное решение о трансфере будет принято в ближайшие месяцы, когда станет известно, продлит ли Винисиус контракт с мадридским клубом. Если нет — "Реал" намерен действовать быстро и усилить атакующую линию Нико Уильямсом.
Статистика Нико Уильямса в сезоне: 16 матчей, 3 гола, 3 результативные передачи.
В "Реале" приняли решение по увольнению Алонсо и назначению Зидана
