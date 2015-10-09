Месси снова нужен "Барселоне": сделано заявление о возвращении

Кандидат в президенты "Барселоны" Марк Сирия сделал громкое заявление, обозначив возвращение Лионеля Месси одной из ключевых задач своей программы на выборах 2026 года, передают Vesti.kz.

Камбэк Месси стало частью предвыборной повестки "Барсы"

Представляя свою предвыборную платформу, как пишет Goal, Сирия подчеркнул, что каталонскому клубу по-прежнему нужен Месси.

По его словам, аргентинец остается не просто символом "Барселоны", но и важнейшим активом с точки зрения имиджа, влияния и экономики клуба. Кандидат заверил, что готов "сделать все возможное", чтобы легенда снова была связана с "сине-гранатовыми".

При этом Сирия не стал уточнять, в каком именно статусе Месси может вернуться – в качестве игрока, представителя клуба или в другой роли.

Сейчас 38-летний форвард выступает за "Интер Майами" и недавно продлил контракт, что практически исключает его скорое возвращение на поле в футболке "Барселоны". В то же время сам Месси ранее не раз говорил, что хотел бы вновь жить в Барселоне после завершения карьеры в МЛС.

Говоря о положении дел в клубе, Сирия жестко раскритиковал нынешнее руководство, указав на рост долгов и отсутствие ощутимого прогресса в финансовом восстановлении. Он пообещал реформы в системе управления и более активное участие болельщиков в жизни клуба.

Стоит отметить, что президентские выборы в "Барселоне" запланированы на 2026 год.

Месси снова нужен "Барсе" и вот почему

Месси – воспитанник "Барселоны" и главный символ клуба. Аргентинец выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2021 год и за это время стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 672 мяча в 778 матчах.

В составе "Барселоны" Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч" и собрал внушительную коллекцию трофеев: десять титулов чемпиона Испании, семь Кубков страны, восемь Суперкубков, четыре победы в Лиге чемпионов и три Суперкубка УЕФА.

Летом 2021 года форвард покинул каталонский клуб и продолжил карьеру во французском "Пари Сен-Жермен", где провел два сезона. В 2023 году Месси перешел в американский "Интер Майами", а в октябре продлил контракт с клубом до конца 2028 года.

Педри побил рекорд Месси и вошел в историю "Барселоны"

Напомним, что участие Аргентины с Месси на ЧМ-2026 оказалось под вопросом из-за возможных санкций ФИФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!