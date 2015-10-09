Педри побил рекорд Месси и вошёл в историю "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Педри достиг отметки в 150 официальных матчей за каталонский клуб в чемпионате Испании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Юбилейная игра пришлась на 16-й тур Ла Лиги против "Осасуны" (2:0), в котором 23-летний испанец вышел в стартовом составе.

Таким образом, Педри стал самым молодым футболистом в истории "Барселоны", сыгравшим 150 матчей в Ла Лиге, превзойдя достижение Лионеля Месси, установленное ещё в 2010 году.

Аргентинец провёл свою 150-ю встречу в чемпионате Испании в возрасте 23 лет и 121 дня. Педри же достиг этой отметки в 23 года и 18 дней.

1 - At 23 years and 18 days old, Pedri González will become the youngest player to reach 150 appearances for Barcelona in LaLiga, surpassing the previous record held by Lionel Messi, who played his 150th match against Real Zaragoza in October 2010 (23y, 121d). Icons. pic.twitter.com/GIStkxbhoo — OptaJose (@OptaJose) December 13, 2025

Педри присоединился к "Барселоне" перед стартом сезона-2020/21. С тех пор он дважды становился чемпионом Испании и дважды завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. В текущем сезоне он участвовал в 18 матчах, забив два гола и сделав шесть голевых передач.

