ФИФА может исключить Аргентину с Месси из чемпионата мира-2026

Сборная Аргентины рискует остаться за бортом чемпионата мира-2026 из-за масштабного коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Как сообщает La Nación, ситуация может привести к жёстким санкциям со стороны ФИФА, вплоть до отстранения национальной команды от участия в турнире.

Подозрения в руководстве AFA

В центре расследования оказались ключевые фигуры аргентинского футбола: президент AFA Клаудио Тапия, его приближённый Пабло Товигиньо и заместитель главы финансового департамента Лусиано Накис. Следственные органы изучают происхождение активов, включая поместье площадью около 10 гектаров в городе Пилар, где находятся вертолётная площадка, коневодческая ферма и коллекция из более чем 50 ретроавтомобилей.

Риск санкций от ФИФА

Отмечается, что ФИФА может применить жёсткие меры в случае, если расследование перейдёт в судебную плоскость и будет зафиксировано вмешательство государства в деятельность национальной футбольной федерации. Подобные обстоятельства напрямую нарушают регламент международной организации.

Обыски и финансовые махинации

Ранее аргентинская полиция провела обыски в штаб-квартире AFA, а также в 13 футбольных клубах страны. Следствие подозревает их в участии в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег. Дело связано с компанией Sur Finanzas, принадлежавшей Ариэлю Вальехо — близкому соратнику Тапии. По версии следователей, фирма могла выдавать клубам займы и затем получать выплаты через телевизионные и маркетинговые контракты.

Удар по чемпиону мира и наследию Месси

Возможное отстранение станет серьёзным ударом по действующим чемпионам мира-2022. Кроме того, чемпионат мира-2026, вероятно, станет последним в карьере капитана сборной Аргентины Лионеля Месси — восьмикратного обладателя "Золотого мяча". Исключение команды лишит легендарного футболиста шанса завершить международную карьеру на главном турнире планеты.



