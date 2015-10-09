"Барселона" решила подписать олимпийского призёра на замену лидеру

Каталонская "Барселона" определилась с кандидатом на усиление обороны и готовит трансфер уже в зимнее окно, передают Vesti.kz.

Кадровая проблема в центре защиты

Клуб продолжает искать усиление в линию обороны после расставания с ключевыми игроками последних сезонов. Штаб Ханси Флика настаивает на подписании левоногого центрального защитника, способного качественно начинать атаки и добавить команде стабильности при игре без мяча.

Пау Торрес — приоритетный вариант

Одним из главных кандидатов, по данным Fichajes, стал защитник "Астон Виллы" Пау Торрес. 28-летний испанец хорошо знаком с требованиями Ла Лиги, а его стиль идеально вписывается в игровую модель "Барселоны". Торрес стабильно выступает в АПЛ и рассматривается как готовое решение без длительной адаптации. Добавим, что Пау Торрес является серебряным призёром Олимпийских игр-2020 в составе сборной Испании.

Замена Араухо уже в январе

По информации источников, каталонцы ускорили поиск новичка после ситуации с Рональдом Араухо. Уругваец, считавшийся лидером обороны, столкнулся с психологическими проблемами после болезненного поражения от "Челси" (0:3). В клубе опасаются затягивать с решением и рассматривают вариант подписания нового центрального защитника уже в январское трансферное окно.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!