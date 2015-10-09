Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" решила подписать олимпийского призёра на замену лидеру

Каталонская "Барселона" определилась с кандидатом на усиление обороны и готовит трансфер уже в зимнее окно, передают Vesti.kz.

Кадровая проблема в центре защиты

Клуб продолжает искать усиление в линию обороны после расставания с ключевыми игроками последних сезонов. Штаб Ханси Флика настаивает на подписании левоногого центрального защитника, способного качественно начинать атаки и добавить команде стабильности при игре без мяча.

Пау Торрес — приоритетный вариант

Одним из главных кандидатов, по данным Fichajes, стал защитник "Астон Виллы" Пау Торрес. 28-летний испанец хорошо знаком с требованиями Ла Лиги, а его стиль идеально вписывается в игровую модель "Барселоны". Торрес стабильно выступает в АПЛ и рассматривается как готовое решение без длительной адаптации. Добавим, что Пау Торрес является серебряным призёром Олимпийских игр-2020 в составе сборной Испании.


Замена Араухо уже в январе

По информации источников, каталонцы ускорили поиск новичка после ситуации с Рональдом Араухо. Уругваец, считавшийся лидером обороны, столкнулся с психологическими проблемами после болезненного поражения от "Челси" (0:3). В клубе опасаются затягивать с решением и рассматривают вариант подписания нового центрального защитника уже в январское трансферное окно.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

