В "Реале" приняли решение по увольнению Алонсо и назначению Зидана

Руководство мадридского "Реала" не намерено увольнять главного тренера команды Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Cadena SER Ману Карреньо, в "королевском клубе" готовы пойти на такой шаг только если не будет другого выбора.

"В "Реале" есть ощущение, что они не хотят увольнять Хаби Алонсо, пока не останется абсолютно никакого другого выхода. Его уважают за то, чего он достиг за короткое время на посту главного тренера, и за то, каким он был игроком в составе "Реала", но в футболе важны результаты. Вчера вечером состоялась встреча с некоторыми членами правления "Реала". Мини-заседание, экстренное совещание, потому что они понимают, что ситуация очень сложная, значительный кризис с точки зрения результатов и игры. На том заседании некоторые члены совета высказались за увольнение Хаби Алонсо, в то время как другие высказались за сохранение спокойствия", - пишет источник.

Журналист добавил, что в качестве временной замены Алонсо выбраны два кандидата, однако их имена не раскрываются.

"Это не Зинедин Зидан, он не возглавит "Реал", – добавил Карреньо.

Добавим, что "Реал" проводит неудачный отрезок сезона - команда одержала всего одну победу в последних пяти матчах чемпионата Испании.

Подопечные Алонсо занимают второе место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" в 2016–2021 годах. Он трижды выиграл со "сливочными" Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и клубный чемпионат мир, а также два раза выиграл Суперкубок УЕФА.

