Салах может стать новым лицом "Барселоны"

Мохамед Салах может покинуть "Ливерпуль" после того, как отношения с новым тренером Арне Слотом стали напряженными, передают Vesti.kz.

Египетский нападающий, долгое время являвшийся ключевым игроком "Ливерпуля", сообщил клубу, что не чувствует себя оцененным под руководством Слота. Это привело к падению его мотивации и результативности.

Ситуация настолько ухудшилась, что теперь "Ливерпуль" рассматривает возможность продажи Салаха. Сам футболист, осознавая, что продолжение в клубе может быть проблематичным, согласился на возможный уход.

Как пишет Don Balon, в это время на горизонте появилась "Барселона", которая сразу заинтересовалась услугами Салаха.

Нападающий рассматривает переход в Каталонию как шанс восстановить уверенность и вернуться к игре на высшем уровне. "Барселона", в свою очередь, уверена, что Салах идеально впишется в атакующую модель команды.

Президент "Барсы" Жоан Лапорта активно работает над этим трансфером, оценивая финансовые возможности клуба и понимая важность этого перехода.

Для Лапорты приобретение Салаха – это не только спортивное усиление, но и символический шаг для поднятия морального духа команды.

Напомним, что Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.

