Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 18:25
 

Салах может стать новым лицом "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
Салах может стать новым лицом "Барселоны" ©x.com/lfc

Мохамед Салах может покинуть "Ливерпуль" после того, как отношения с новым тренером Арне Слотом стали напряженными, передают Vesti.kz

Поделиться

Мохамед Салах может покинуть "Ливерпуль" после того, как отношения с новым тренером Арне Слотом стали напряженными, передают Vesti.kz

Египетский нападающий, долгое время являвшийся ключевым игроком "Ливерпуля", сообщил клубу, что не чувствует себя оцененным под руководством Слота. Это привело к падению его мотивации и результативности.

Ситуация настолько ухудшилась, что теперь "Ливерпуль" рассматривает возможность продажи Салаха. Сам футболист, осознавая, что продолжение в клубе может быть проблематичным, согласился на возможный уход.

Как пишет Don Balon, в это время на горизонте появилась "Барселона", которая сразу заинтересовалась услугами Салаха.

Нападающий рассматривает переход в Каталонию как шанс восстановить уверенность и вернуться к игре на высшем уровне. "Барселона", в свою очередь, уверена, что Салах идеально впишется в атакующую модель команды.

Президент "Барсы" Жоан Лапорта активно работает над этим трансфером, оценивая финансовые возможности клуба и понимая важность этого перехода.

Для Лапорты приобретение Салаха – это не только спортивное усиление, но и символический шаг для поднятия морального духа команды.

Флик выставил на трансфер трёх звёзд "Барселоны": названы имена

Напомним, что Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
5 Челси 15 7 4 4 25-15 25
6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
7 Эвертон 15 7 3 5 18-17 24
8 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 5 4 25-21 23
9 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
10 Ливерпуль 15 7 2 6 24-24 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20-24 17
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 15 3 1 11 16-30 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 0 2 13 8-33 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!