Флик выставил на трансфер трёх звёзд "Барселоны": названы имена

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик совместно со спортивным директором Деку определили игроков "на выход" перед зимним трансферным окном, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, список попали: датский защитник Андреас Кристенсен, немецкий голкипер и капитан команды Марк‑Андре тер Штеген и молодой шведский вингер Руни Бардагжи.

Почему Кристенсен под угрозой ухода

Андреас Кристенсен перешёл в "Барселону" в 2022 году, но с приходом Флика почти не получает игрового времени: ещё при назначении тренера датчанин восстанавливался после травмы и так не сумел завоевать стабильную роль в старте.

Тер Штеген и ситуация в воротах

Марк-Андре тер Штеген в этом сезоне снова получил серьёзную травму и с тех пор практически не выступает. Летом "сине-гранатовые" подписала нового вратаря — испанца Жоана Гарсию, который прочно занял место номера 1. В такой ситуации немцу уже не гарантирован старт, и клуб склонен рассматривать его уход.

Высокий потенциал, но редкая практика — Бардагжи

Руни Бардагжи присоединился к "Барселоне" прошлым летом, но практически не получал шансов в основном составе. Лишь недавно — из-за травмы конкурента — он начал чаще выходить на поле, однако в философии Флика и при общей перестройке он также оказался вне ключевых планов клуба.

Что означает это решение для "Барселоны"

По словам испанских источников, "Барселона" под руководством Флика собирается серьёзно перестроить состав. Клуб стремится оптимизировать зарплатную ведомость, а также освободить место под новых игроков, которые больше отвечают стилю тренера и задачам амбициозного проекта.

Если трансферы этих трёх игроков состоятся, это станет первым крупным этапом кадровой чистки с приходом Флика — признаком того, что клуб намерен изменить курс и начать новую эру.

