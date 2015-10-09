Камбэк года? "Барселона" вернула в состав победителя Лиги чемпионов

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген включён в заявку команды на домашний матч против "Айнтрахта" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

33-летний вратарь впервые с июня готов вернуться на поле после длительного восстановления от травмы спины.

"Барселона": тер Штеген, Жоан Гарсия, Щенсны, Бальде, Кубарси, Кристенсен, Мартин, Кунде, Эрик Гарсия, Торрентс, Педри, Фермин, Касадо, де Йонг, Берналь, Дро, Ферран, Левандовски, Ямаль, Рафинья, Рэшфорд, Руни.

Поединок между "Барселоной" и "Айнтрахтом" пройдёт в ночь на 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!