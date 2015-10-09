Лидеры "Реала" вмешались в выборы нового тренера: имя фаворита уже известно

Серия провалов в "Реале", потеря лидерства и общее недовольство игрой заставили мадридский клуб заранее просчитать варианты на случай смены главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Игроки "Реала" продвигают Зидана, руководство - Клоппа

В коротком списке претендентов – Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Но, как выяснилось, мнение раздевалки и позиция руководства расходятся.

По данным El Nacional, большинство ключевых футболистов "Реала" выступают за возвращение Зидана. Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и еще несколько лидеров считают, что именно француз способен быстро стабилизировать атмосферу, выстроить доверие и вернуть команде уверенность. Они убеждены, что Зидан – тот тренер, который умеет объединять раздевалку и снимать давление в самые сложные моменты.

Клопп же получает больше поддержки со стороны руководства "королевского клуба". В "Реале" ценят его проектный подход и сильную тактическую структуру.

Однако среди игроков отношение к нему сложнее: часть команды опасается его жесткого стиля работы и интенсивных требований, что может вызвать новые конфликты внутри коллектива.

Судьба Алонсо висит на волоске

Тем временем позиции Хаби Алонсо в "Реале" продолжают слабеть. По информации издания, ближайшие матчи станут определяющими: еще один провал может ускорить перемены на тренерском мостике.

Фактически судьба Алонсо, как и выбор нового тренера, будет зависеть от ближайших результатов – и от того, насколько резко ситуация может обостриться в самой команде.

Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год. Под его руководством "красные" стали чемпионами Англии (2019/20), выиграли Кубок страны (2021/22), дважды брали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и завоевали Суперкубок Англии (2022), а также победили в Лиге чемпионов (2018/19), Суперкубке УЕФА (2019) и клубном чемпионате мира (2019).

Зидан же работал с "Реалом" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Ранее сообщалось, что в "Реале" растет тревога вокруг положения Хаби Алонсо. Флорентино Перес заподозрил, что часть игроков намеренно играет против тренера.

