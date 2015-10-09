Клуб Модрича решил вернуть легендарного игрока: ему 41 и побеждал в ЛЧ

Опытный бразильский защитник Тиагу Силва рассматривает возможность короткого контракта с итальянским "Миланом", чтобы завершить карьеру на топ-уровне, передают Vesti.kz.

Опыт и лидерство на службе команды

Футболист, которому уже исполнился 41 год, готов покинуть бразильский "Флуминенсе" и вновь выйти на европейскую арену. Силва продемонстрировал, что способен играть на высоком уровне минувшим летом, выступив на клубном чемпионате мира-2025, где его лидерство, позиционная игра и опыт стали ключевыми для команды.

Короткий контракт и конкретная цель

Как сообщает Fichajes, "Милан" рассматривает вариант подписания Силвы на шесть месяцев — до конца текущего сезона. Клуб нуждается в опытном защитнике, который сможет укрепить оборону и помочь в решающих матчах чемпионата Италии и еврокубков. Силва заинтересован именно в таком краткосрочном контракте, чтобы завершить карьеру в знакомой и комфортной среде.

Возвращение в европейский клуб

Тиагу Силва уже выступал за "Милан" с января 2009-го по июль 2012 года, где зарекомендовал себя как надёжный лидер обороны. Затем он перешёл во французский "Пари Сен-Жермен", где оставался ключевой фигурой на протяжении восьми лет. В 2020 году Силва перебрался в лондонский "Челси", с которым выиграл долгожданную Лигу чемпионов.

За сборную Бразилии он также неоднократно выходил с капитанской повязкой, выиграл Кубок Америки в 2019 году и завоевал серебро на том же турнире в 2021-м.

Сейчас в "Милане" выступает не менее легендарный полузащитник — 40-летний Лука Модрич , обладатель "Золотого мяча-2018" . Хорват минувшим летом перебрался в стан россонери из мадридского "Реала" на правах свободного агента.

Добавим также, что известный итальянский тренер Фабио Капелло выступил с критикой игры Модрича в матче 13-го тура Серии А против римского "Лацио" (1:0).

