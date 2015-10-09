Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 13:12
 

"Хорват допустил много ошибок". Тренер раскритиковал Модрича в "Милане"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре хорватского полузащитника "Милана" Луки Модрича в матче 13-го тура Серии А против римского "Лацио" (1:0), передают Vesti.kz.

"Россонери" вышли на первое место в чемпионате после минимальной победы над "орлами", однако порцию критики неожиданно получил новый лидер миланцев 40-летний Модрич. По словам Капелло, это первое неудачное выступление легендарного хорвата в новой лиге, а героями встречи стали его молодые одноклубники.

"Мне казалось, что команда Сарри (Маурицио) может создать проблемы "россонери": узкая структура, умение закрывать зоны без мяча… И впервые мы увидели "человеческое" выступление от феномена по имени Лука Модрич: хорват допустил больше ошибок, чем обычно, и неслучайно его партнёрам стало сложнее возвращать мяч.

У Модрича был тихий вечер, но Меньян (Майк) и Леау (Рафаэль) взяли ситуацию под контроль и принесли команде победу, позволившую возглавить таблицу", — цитирует слова Капелло Football-Italia.

Напомним, что обладатель "Золотого мяча" 2018 года перебрался в стан "Милана" минувшим летом, покинув мадридский "Реал" в статусе самого титулованного игрока клуба.

В текущем сезоне Модрич провёл за "красно-чёрных" 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт капитана сборной Хорватии с итальянским грандом действует до лета 2026-го.

Ранее стало известно, что легендарный экс-капитан "Реала" решил стать одноклубником Модрича.

Добавим также, что в "Милане" объяснили феномен Модрича.

Модрич решил продолжить карьеру в "Реале": Перес отреагировал

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 13 8 4 1 19-9 28
2 Наполи 13 9 1 3 20-11 28
3 Интер 13 9 0 4 28-13 27
4 Рома 13 9 0 4 15-7 27
5 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
6 Комо 13 6 6 1 19-7 24
7 Ювентус 13 6 5 2 17-12 23
8 Лацио 13 5 3 5 15-10 18
9 Удинезе 13 5 3 5 14-20 18
10 Сассуоло 13 5 2 6 16-16 17
11 Аталанта 13 3 7 3 16-14 16
12 Торино 13 3 5 5 12-23 14
13 Кремонезе 12 3 5 4 13-16 14
14 Лечче 13 3 4 6 10-17 13
15 Кальяри 13 2 5 6 13-19 11
16 Дженоа 13 2 5 6 13-20 11
17 Парма 13 2 5 6 9-17 11
18 Пиза 13 1 7 5 10-18 10
19 Фиорентина 13 0 6 7 10-21 6
20 Верона Хеллас 13 0 6 7 8-20 6

