"Он любит футбол, как ребёнок". В "Милане" объяснили феномен Модрича

Французский полузащитник Адриен Рабио поделился мнением о хорватском ветеране Луке Модриче, который после ухода из "Реала" решил продолжить карьеру в итальянском "Милане" и испытать себя в ещё одной топ-лиге Европы, сообщают Vesti.kz.

Рабио отметил впечатляющий игровой энтузиазм Модрича и похвалил его профессионализм.

"Он любит футбол, как ребёнок. Мы наладили отличное взаимопонимание в центре поля. Он не перестаёт меня поражать своей волей, трудолюбием и стремлением к победе в сорок лет. Надеюсь, что когда мне будет сорок, у меня будет такая же мотивация", - цитирует слова Рабио pianetamilan.it.

Модрич присоединился к "Милану" в июле, подписав контракт по схеме "1+1". До этого 40-летний хавбек выступал за мадридский "Реал", английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич) и "Динамо" (Загреб), а также за боснийский "Зриньски".

В 2018 году он стал обладателем "Золотого мяча".