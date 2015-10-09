Модрич решил продолжить карьеру в "Реале": Перес отреагировал

Стало известно, что капитан сборной Хорватии Лука Модрич хотел остаться в "Реале" и рассчитывал на продление контракта, однако президент мадридского клуба Флорентино Перес принял другое решение, передают Vesti.kz.

Модрич не собирался уходить из Мадрида

Как сообщает Nogomania, хорватская легенда намеревался провести ещё один сезон в стане "сливочных". В прощальном обращении Модрич признался, что этот момент никогда не должен был наступить и уход давался ему крайне тяжело.

Однако Перес остался верен клубной политике, предполагающей только годовые продления для игроков старше 30 лет. В условиях ускоренной смены поколений и переключения внимания на более молодых футболистов, руководство решило не продлевать контракт 40-летнего ветерана.

"Милан" дал Модричу то, чего не дал "Реал"

Переезд в итальянский "Милан" минувшим летом открыл для Модрича новую главу. Здесь он получил постоянное доверие тренера, стабильную игровую практику и центральную роль в команде — элементы, которые Мадрид уже не мог гарантировать. Более мягкий календарь и грамотное распределение нагрузок позволили хорвату вернуть свой темп и стать ключевой фигурой в системе Массимилиано Аллегри.

Реакция Мадрида и новый поворот карьеры

Часть болельщиков "Реала" по-прежнему считает решение клуба ошибочным. Нередко вспоминают недавние матчи, где мадридцам недоставало хладнокровия и созидательной силы, присущей Модричу.

Сам полузащитник ушёл достойно, заявив, что навсегда остаётся мадридистом. Тем временем "Милан" уже готов продлить с ним сотрудничество ещё на сезон — шаг, который "Реал" в своё время сделать не решился.

В текущем сезоне он провёл 12 матчей, забил один гол и сделал один ассист, но его влияние на игру выходит далеко за рамки статистики.

