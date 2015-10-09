Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 09:40
 

Модрич решил продолжить карьеру в "Реале": Перес отреагировал

  Комментарии

Поделиться
Модрич решил продолжить карьеру в "Реале": Перес отреагировал Лука Модрич. ©Depositphotos/canno73

Стало известно, что капитан сборной Хорватии Лука Модрич хотел остаться в "Реале" и рассчитывал на продление контракта, однако президент мадридского клуба Флорентино Перес принял другое решение, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, что капитан сборной Хорватии Лука Модрич хотел остаться в "Реале" и рассчитывал на продление контракта, однако президент мадридского клуба Флорентино Перес принял другое решение, передают Vesti.kz.

Продолжение
В Бельгии указали на "виновника" осечки в матче с Казахстаном
Вчера 14:00  
"Барселона" нашла способ увековечить наследие Месси: известны детали
Вчера 14:20  
В сборной Испании "исключили" лидера "Барселоны" перед ЧМ-2026
Вчера 15:25  
Алонсо включил пятерых игроков "Реала" в чёрный список
Вчера 15:41  

Модрич не собирался уходить из Мадрида

Как сообщает Nogomania, хорватская легенда намеревался провести ещё один сезон в стане "сливочных". В прощальном обращении Модрич признался, что этот момент никогда не должен был наступить и уход давался ему крайне тяжело.

Однако Перес остался верен клубной политике, предполагающей только годовые продления для игроков старше 30 лет. В условиях ускоренной смены поколений и переключения внимания на более молодых футболистов, руководство решило не продлевать контракт 40-летнего ветерана.

"Милан" дал Модричу то, чего не дал "Реал"

Переезд в итальянский "Милан" минувшим летом открыл для Модрича новую главу. Здесь он получил постоянное доверие тренера, стабильную игровую практику и центральную роль в команде — элементы, которые Мадрид уже не мог гарантировать. Более мягкий календарь и грамотное распределение нагрузок позволили хорвату вернуть свой темп и стать ключевой фигурой в системе Массимилиано Аллегри.


Реакция Мадрида и новый поворот карьеры

Часть болельщиков "Реала" по-прежнему считает решение клуба ошибочным. Нередко вспоминают недавние матчи, где мадридцам недоставало хладнокровия и созидательной силы, присущей Модричу.

Сам полузащитник ушёл достойно, заявив, что навсегда остаётся мадридистом. Тем временем "Милан" уже готов продлить с ним сотрудничество ещё на сезон — шаг, который "Реал" в своё время сделать не решился.

В текущем сезоне он провёл 12 матчей, забил один гол и сделал один ассист, но его влияние на игру выходит далеко за рамки статистики.

Ранее Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для "Реала".

Добавим также, что талант "Барселоны" уделал Модрича и установил уникальное достижение - подробности по ссылке.

Модрич отклонил многомиллионное предложение и выбрал новый клуб

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
19 ноября 00:45   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Турция
Проголосовало 537 человек

Реклама

Живи спортом!