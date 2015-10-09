"Барселона" нашла способ увековечить наследие Месси: известны детали

В Каталонии обсуждают идею назвать стадион "Барселоны" именем легенды каталонской команды Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

По данным Marca, в клубе всерьез рассматривают вариант "Spotify Camp Nou Leo Messi" как часть большого проекта по увековечению наследия аргентинца.

Поводом для новой волны разговоров стал недавний визит Месси на "Камп Ноу", который фанаты восприняли как возможный намёк на возвращение хотя бы ради прощального матча.

В клубе считают, что такой жест мог бы окончательно закрыть болезненную страницу расставания 2021 года.

Параллельно "Барселона" работает над созданием статуи Месси – подобная честь ранее была оказана Йохану Кройффу и Ласло Кубале.

Поскольку клуб принадлежит его членам, переименование должны утвердить путем голосования, однако источники отмечают, что предложение, скорее всего, поддержат.

При этом сам Месси продолжает выступать в МЛС и бьется с "Интер Майами" за трофеи, но в "Барселоне" уверены, что место игрока в истории клуба настолько велико, что его имя должно появиться и в официальных символах команды.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец вместе с "сине-гранатовыми" стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

После этого Месси отыграл два сезона за "Пари Сен-Жермен", а после перешел в "Интер Майами", с которым в октябре 2025 года продлил контракт до 2028-го.

Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.