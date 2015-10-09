В сборной Испании "исключили" лидера "Барселоны" перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал понять, что не станет включать Пабло Гави в заявку на чемпионат мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Однако, как пишет Don Balon, это случится только если полузащитник "Барселоны" не подойдет к турниру в оптимальной форме.

Гави, один из ключевых игроков клуба и национальной команды, недавно перенес артроскопическую операцию на внутреннем мениске и выбыл примерно на четыре-пять месяцев.

Его возвращение ожидается в феврале, но тренерский штаб сборной сомневается, что к моменту объявления состава он будет готов показывать футбол уровня мирового первенства.

Де ла Фуэнте подчеркнул, что не будет рисковать и брать футболиста, который не восстановился полностью, даже если речь идет о таком важном игроке, как Гави.

Для самого полузащитника это серьезный удар, так как он только оправился от тяжелой травмы колена, но новые проблемы снова поставили под угрозу его сезон и участие в главном турнире четырехлетия.

Ситуация остается открытой. В феврале станет ясно, сможет ли Гави вернуться на прежний уровень и провести достаточно сильный отрезок с "Барселоной", чтобы вернуть себе место в сборной.

