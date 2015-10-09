"Реал" собрался увести у "Барселоны" трансферную цель 2026 года

Английский нападающий Харри Кейн вновь оказался в центре внимания европейских клубов. Контракт Кейна с "Баварией" действует до 2027 года, а отступные составляют 65 миллионов евро, что делает его одним из самых желанных игроков на трансферном рынке, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, в Германии уже ведутся переговоры о продлении контракта, однако сам игрок рассматривает возможность смены обстановки. После всей жизни в Англии и этапа карьеры в Германии Кейн хочет попробовать себя в других чемпионатах.

"Харри ищет новый вызов"

Бывший игрок "Тоттенхэма" Крис Уоддл отметил, что Кейн, возможно, считает, что выполнил свою миссию в Англии и Германии, и сейчас может присматривать Италию, Испанию или Францию для нового вызова.

Интерес "Барселоны" и "Реала"

Хотя в последние дни имя Кейна связывали с "Барселоной", Уоддл добавляет мадридский "Реал" в число потенциальных вариантов. По его мнению, возраст Кейна (32 года) не мешает ему оставаться результативным на высоком уровне, как показал пример Роберта Левандовски. "Реал" мог бы использовать Кейна как классическую "девятку", но он также способен играть под 10-м номером.

Европа следит за ситуацией

Ситуация с контрактом Кейна привлекла внимание множества клубов из Испании, Италии и Франции, включая "Барселону", "Реал", "Милан", "Интер", "Ювентус" и ПСЖ.

"Барселона" продолжает работу над трансфером, понимая, что подписание Кейна значительно усилит атакующий потенциал команды. При этом приход англичанина не предполагает уход Роберта Левандовски — польский нападающий хочет остаться в клубе и готов значительно снизить зарплату, чтобы уложиться в финансовые правила клуба.

Лето обещает быть жарким, и имя Харри Кейна наверняка станет одним из главных на трансферном рынке.

