Испания
Тренер сборной Испании дал сигнал игроку "Барселоны" сменить клуб

Тренер сборной Испании дал сигнал игроку "Барселоны" сменить клуб Луис де ла Фуэнте. Фото: ©depositphotos/Musiu0

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, дал четкий сигнал полузащитнику "Барселоны" Марку Берналю: чтобы иметь реальные шансы попасть в заявку национальной команды, ему нужно искать новый клуб, где он сможет играть регулярно, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Сейчас его положение в "Барселоне" приговаривает его к невидимости на высоком уровне. Без регулярной игровой практики невозможно оценить его и развивать в темпе, необходимом для международного уровня", - отметил тренер.

Возвращение после травмы и проблемы с игровой практикой

Берналь вернулся на поле всего несколько недель назад после травмы, из-за которой он пропустил более двух месяцев. С тех пор он лишь эпизодически выходил на замену, без стабильной игровой практики.

Главный тренер сборной высоко ценит его потенциал, но сильная конкуренция в полузащите - Марк Касадо, Педри, Фермин Лопес и Френки де Йонг - закрывает ему путь к основному составу. На данный момент воспитанник академии "Барселоны" очень далек от того, чтобы стать игроком основы.


Идеальный профиль для сборной

Тренерский штаб сборной видит в Бернале современного центрального полузащитника с хорошей физикой, тактическим мышлением и способностью отбирать и распределять мяч - игрока, который мог бы стать естественным наследником Родри в сборной.

Контракт Берналя с "Барселоной" действует до 2026 года. Окружение игрока понимает, что отсутствие игровой практики замедлит его развитие, поэтому не исключает аренду или трансфер с опцией обратного выкупа.

Предложения на столе

В последние недели Берналь получил конкретные предложения от нескольких клубов Ла Лиги и Серии А, особенно от команд, ищущих молодого опорного полузащитника для построения проекта на среднесрочную перспективу. Наиболее активными являются "Жирона", "Бетис" и "Болонья".

