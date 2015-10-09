ПСЖ сделал неожиданное предложение по игроку "Барселоны"

"Пари Сен-Жермен" сделал неожиданный шаг в переговорах с "Барселоной": клуб под руководством Наcсера Аль-Хелаифи предложил единовременный платеж в 60 миллионов евро за полузащитника Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, сделка может быть закрыта в ближайшее время, так как ПСЖ рассматривает Лопеса как ключевого игрока для усиления креативной линии под руководством Луиса Энрике.

Фермин Лопес - лидер "Барсы" в этом сезоне

В этом сезоне Фермин стал одним из ведущих игроков "Барсы". Физическая мощь, подключение к атаке и способность разрывать оборонительные линии делают его ценным элементом команды.

Несмотря на долгосрочный контракт с высокой отступной, ограничивающей переход в другие клубы, ПСЖ сделал прямое и убедительное предложение, тогда как несколько клубов английской Премьер-лиги ранее проявляли интерес к Лопесу. "Барселоне" предстоит взвесить финансовую выгоду и спортивное влияние перед принятием решения.

Луис Энрике видит игрока в составе ПСЖ

Луис Энрике отлично знаком с игроком и видит в нём универсального полузащитника, способного действовать в центре поля, на позиции атакующего хавбека или вингера. В ПСЖ он может стать важным источником энергии и разрушения игры соперника, усилив среднюю линию команды.

Переговоры продолжаются, и решение "Барселоны" определит будущее одного из самых перспективных талантов клуба, а также его шансы попасть на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Испании.