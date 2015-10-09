Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
16 ноября 14:19
 

ПСЖ сделал неожиданное предложение по игроку "Барселоны"

  Комментарии

ПСЖ сделал неожиданное предложение по игроку "Барселоны" Наcсер Аль-Хелаифи. Фото: ©psg.fr

"Пари Сен-Жермен" сделал неожиданный шаг в переговорах с "Барселоной": клуб под руководством Наcсера Аль-Хелаифи предложил единовременный платеж в 60 миллионов евро за полузащитника Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, сделка может быть закрыта в ближайшее время, так как ПСЖ рассматривает Лопеса как ключевого игрока для усиления креативной линии под руководством Луиса Энрике.

Фермин Лопес - лидер "Барсы" в этом сезоне

В этом сезоне Фермин стал одним из ведущих игроков "Барсы". Физическая мощь, подключение к атаке и способность разрывать оборонительные линии делают его ценным элементом команды.

Несмотря на долгосрочный контракт с высокой отступной, ограничивающей переход в другие клубы, ПСЖ сделал прямое и убедительное предложение, тогда как несколько клубов английской Премьер-лиги ранее проявляли интерес к Лопесу. "Барселоне" предстоит взвесить финансовую выгоду и спортивное влияние перед принятием решения.


Луис Энрике видит игрока в составе ПСЖ

Луис Энрике отлично знаком с игроком и видит в нём универсального полузащитника, способного действовать в центре поля, на позиции атакующего хавбека или вингера. В ПСЖ он может стать важным источником энергии и разрушения игры соперника, усилив среднюю линию команды.

Переговоры продолжаются, и решение "Барселоны" определит будущее одного из самых перспективных талантов клуба, а также его шансы попасть на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Испании.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2 Марсель Олимпик 12 8 1 3 28-11 25
3 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6 Лион 12 6 2 4 18-15 20
7 Монако ФК 12 6 2 4 24-21 20
8 Ренн Стад 12 4 6 2 19-17 18
9 Ницца Олимпик 12 5 2 5 17-18 17
10 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18 Осер 12 2 1 9 7-19 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 702 человек

