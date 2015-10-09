Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
16 ноября 20:38
 

Алонсо решил перехватить топ-игрока у Флика и подписать его в "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо включился в борьбу за правого защитника "Кристал Пэлас" Даниэля Муньоса, которого ранее активно хотел подписать наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик, передают Vesti.kz.

Продолжение
Интерес "Реала": Алонсо выходит на охоту

Если ещё недавно испанские СМИ сообщали об интересе Флика и "Барселоны", то теперь ситуация стремительно меняется. Хаби Алонсо, как сообщает Fichajes, лично попросил руководство "Реала" изучить возможность трансфера Муньоса, видя в нём готовое усиление правого фланга обороны. В Мадриде считают, что колумбиец способен сразу же влиться в состав и закрыть проблемную позицию.

Почему Муньос стал в центре трансферной гонки

Классических правых защитников высокого уровня на рынке крайне мало, что сделало Даниэля Муньоса одним из самых дефицитных и ценных игроков. Колумбиец проводит выдающийся сезон в АПЛ: отличается стабильностью, универсальностью и мощным подключением в атаку.

В "Барселоне" ранее рассматривали его как немедленное усиление фланга из-за отсутствия альтернатив Кунде. Но появление "Реала" резко усложнило каталонцам борьбу.


Позиция игрока и перспектива сделки

Согласно сообщениям, сам Муньос не скрывает мечты перейти в европейский топ-клуб, но при этом осторожен в высказываниях — у него контракт с "Кристал Пэлас" до 2028 года, и англичане не намерены отпускать лидера обороны дешево. Тем не менее зимой ситуация может измениться, и оба испанских гранда продолжат борьбу.

В текущем сезоне Даниэль Муньос провёл за "Кристал Пэлас" 19 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Перес принял решение по увольнению Алонсо из "Реала"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

