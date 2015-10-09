Алонсо решил перехватить топ-игрока у Флика и подписать его в "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо включился в борьбу за правого защитника "Кристал Пэлас" Даниэля Муньоса, которого ранее активно хотел подписать наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик, передают Vesti.kz.

Интерес "Реала": Алонсо выходит на охоту

Если ещё недавно испанские СМИ сообщали об интересе Флика и "Барселоны", то теперь ситуация стремительно меняется. Хаби Алонсо, как сообщает Fichajes, лично попросил руководство "Реала" изучить возможность трансфера Муньоса, видя в нём готовое усиление правого фланга обороны. В Мадриде считают, что колумбиец способен сразу же влиться в состав и закрыть проблемную позицию.

Почему Муньос стал в центре трансферной гонки

Классических правых защитников высокого уровня на рынке крайне мало, что сделало Даниэля Муньоса одним из самых дефицитных и ценных игроков. Колумбиец проводит выдающийся сезон в АПЛ: отличается стабильностью, универсальностью и мощным подключением в атаку.

В "Барселоне" ранее рассматривали его как немедленное усиление фланга из-за отсутствия альтернатив Кунде. Но появление "Реала" резко усложнило каталонцам борьбу.

Позиция игрока и перспектива сделки

Согласно сообщениям, сам Муньос не скрывает мечты перейти в европейский топ-клуб, но при этом осторожен в высказываниях — у него контракт с "Кристал Пэлас" до 2028 года, и англичане не намерены отпускать лидера обороны дешево. Тем не менее зимой ситуация может измениться, и оба испанских гранда продолжат борьбу.

В текущем сезоне Даниэль Муньос провёл за "Кристал Пэлас" 19 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

