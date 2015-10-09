Игрок "Ман Сити" оставил послание тренеру после матча с Казахстаном

После ничейного матча сборной Бельгии с Казахстаном (1:1) в Астане слова вингера Жереми Доку вызвали новые обсуждения и усилили критику в адрес главного тренера команды Руди Гарсии, передают Vesti.kz со ссылкой на Walfoot.be.
"Если команде нужны Де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы выиграть такой матч, то есть повод для беспокойства перед чемпионатом мира", - заявил Доку.
Вингер подчеркнул, что "все должны играть лучше, включая тренера", что поддерживает волну критики вокруг команды.
Доку - один из немногих ярких игроков в Астане
Вингер "Манчестер Сити" стал одним из немногих игроков, кто реально проявил себя на поле. Его скорость, дриблинг и умение создавать моменты резко контрастировали с недостатком эффективности остальных игроков в ключевой зоне.
Как игрок топ-клуба, Доку обладает международным авторитетом, и его комментарии звучат скорее как объективная оценка ситуации, чем как эмоциональная реакция.
Критика тренера и индивидуальные ошибки игроков
Критика в адрес Руди Гарсии не случайна: стиль и результаты тренера не всегда находят одобрение, а слухи о напряжении в федерации лишь усиливают сомнения.
Однако ответственность за ничью нельзя перекладывать только на тренера. Бельгийцы имели достаточно возможностей для победы, но им не хватило реализации. Ошибки в обороне, неточные передачи и отсутствие инстинкта "убийцы" - это индивидуальные промахи игроков.
Тем не менее вызывают вопросы и некоторые тактические решения, например, выход сразу двух опорных полузащитников против Казахстана, особенно учитывая энергию, которую привнёс Алексис Салемакерс после выхода на поле.
Следующий матч - против Лихтенштейна
Во вторник сборной Бельгии предстоит домашний матч с Лихтенштейном. Этот поединок, как ожидается, не должен вызвать проблем для "красных дьяволов".
Группа J
1. Бельгия - 15 очков (7 матчей)
2. Северная Македония - 13 очков (7 матчей)
3. Уэльс - 13 очков (7 матчей)
4. Казахстан - 8 очков (8 матчей)
5. Лихтенштейн - 0 очков (7 матчей)
Отметим, что Казахстан сыграл все матчи отбора на ЧМ-2026, а 18 ноября в Хорватии подопечные Талгата Байсуфинова проведут товарищеский матч с командой Фарерских островов.
