В сборной Испании выступили против Ямаля перед ЧМ-2026 по футболу

Стало известно, что часть игроков национальной команды Испании выступила против поведения 18-летнего вингера каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Ламин Ямаль теряет поддержку в раздевалке Испании

По данным Don Balon, несколько футболистов считают, что молодой нападающий ведёт себя неприемлемо и пытается проявлять лидерские амбиции, которые не соответствуют его статусу в сборной.

Представители других клубов испытывают всё больше раздражения от поведения Ямаля, тогда как опытные каталонцы по-прежнему пытаются его защищать. В штабе главного тренера национальной дружины Луиса де ла Фуэнте признают: конфликтная линия между группами внутри коллектива становится заметнее.

Недовольство образом жизни и приоритетами

Претензии связаны не только с игровыми моментами. В команде отмечают, что Ламин уделяет слишком много внимания собственному образу, публичности и медийному присутствию, а не задачам сборной.

Критика усилилась после неявки на сбор

Некоторые члены федерации и технического штаба считают, что юный вингер ещё не заработал статуса звезды, которого требует своим поведением. Эти замечания не звучат публично, но активно циркулируют внутри команды.

Ситуация обострилась после того, как Ямаль не прибыл на финальный сбор перед матчами квалификации к чемпионату мира-2026. Решение, принятое в последний момент, расценили как проявление неуважения к команде и тренерскому штабу.

В федерации выразили разочарование, а несколько игроков открыто сочли, что Ламин ставит личные интересы выше национальных. Этот эпизод усилил мнение о том, что юный вингер слишком привязан к "Барселоне" и недостаточно — к "красной фурии".

Давление перед ЧМ нарастает

Дополнительным фактором напряжения является то, что Испания ещё не гарантировала себе участие на ЧМ-2026 и продолжает борьбу в отборе.

После пяти туров команда Луиса де ла Фуэнте лидирует в группе F с 15 очками, а ближайший преследователь — сборная Турции — отстаёт на три балла.

Решающим станет заключительный матч, который "красная фурия" проведёт в ночь с 18 на 19 ноября против турков. Обстановка вокруг Ямаля лишь усиливает давление на команду в ключевой момент.

В текущем сезоне Ламин отыграл за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. На данный момент он оценивается в 200 миллионов евро и, согласно порталу Transfermarkt, является самым дорогим футболистом мира.

