Алонсо включил пятерых игроков "Реала" в чёрный список

Стало известно, что главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо не рассчитывает сразу на пять футболистов основного состава перед открытием зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz.

Пять игроков вне планов Алонсо

Дебютный сезон баскского специалиста у руля "королевского клуба" складывается непросто. После 16 официальных матчей тренер, как сообщает Don Balon, сформировал внутренний "чёрный список", куда попали испанцы Фран и Гонсало Гарсия, англичанин Трент Александер-Арнолд, бразилец Эндрик Фелипе и немец Антонио Рюдигер. Каждый из них проводит в среднем около 15 минут за игру, что свидетельствует о полном недоверии со стороны наставника.

Проблемы новичков и конкуренция в атаке

Особенно удивительной выглядит ситуация с Александер-Арнолдом — одним из главных летних трансферов клуба. Его слабый старт и постоянные травмы серьёзно ухудшили позиции англичанина.

На левом фланге Фран Гарсия уступил место ещё одному новичку — Альваро Каррерасу.

В атаке роль французского форварда Килиана Мбаппе делает других нападающих почти невидимыми. Особенно тяжело приходится Эндрику — бразилец практически исключён из планов Алонсо и готов покинуть клуб уже зимой.

Будущее Рюдигера под большим вопросом

Под угрозой и дальнейшая карьера Антонио Рюдигера. Контракт лидера истекает летом, а в клубе, по данным источника, не собираются предлагать ему новое соглашение. Причины — физические проблемы и непростой характер.

Теперь остаётся лишь ждать решения руководства: либо Рюдигер сумеет убедить клуб, либо его время в Мадриде подходит к концу.

