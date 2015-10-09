"Реал" предложил 90 миллионов за звезду ПСЖ: в Париже отреагировали

Мадридский "Реал" сделал первое предложение по португальскому полузащитнику французского "Пари Сен-Жермен" Витору Феррейре, более известному как Витинья, передают Vesti.kz.

Париж отвергает первое предложение

По данным Don Balon, "Реал" направил в ПСЖ предложение в размере 70 миллионов евро фиксированной суммы и 20 миллионов бонусами за португальского полузащитника Витинью. Однако президент парижан Нассер Аль-Хелайфи сразу отклонил оферту, посчитав её несерьёзной для игрока, который считается одним из лучших центральных полузащитников мира.

В ПСЖ уверены: обсуждать уход футболиста можно только в том случае, если сам Витинья попросит об этом. И даже тогда цена будет начинаться примерно от 130 миллионов евро.

Почему Витинья важен для "Реала"

Витинья — ключевая фигура в системе Луиса Энрике. Он выделяется тактической гибкостью, умением контролировать темп матча и связывать линии через короткий и средний пас. Эти качества идеально подходят под требования Хаби Алонсо, который уже дал согласие клубу работать над трансфером.

"Реал" рассматривает португальца как долгосрочный проект: Витинье всего 25 лет, и в Мадриде уверены, что он сможет стать основой полузащиты на годы вперёд.

Переговоры продолжатся, но шансы невысоки

Несмотря на отказ, мадридцы не планируют отступать и продолжат попытки подписания. В клубе считают, что Витинья способен стать ключевым элементом будущей команды.

Тем не менее, позиция ПСЖ остаётся жёсткой: без крупного предложения — близкого к 130 миллионам — французский грант не намерен расставаться со своей звездой.



