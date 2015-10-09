Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 15:05
 

"Реал" предложил 90 миллионов за звезду ПСЖ: в Париже отреагировали

  Комментарии

Поделиться
"Реал" предложил 90 миллионов за звезду ПСЖ: в Париже отреагировали ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" сделал первое предложение по португальскому полузащитнику французского "Пари Сен-Жермен" Витору Феррейре, более известному как Витинья, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" сделал первое предложение по португальскому полузащитнику французского "Пари Сен-Жермен" Витору Феррейре, более известному как Витинья, передают Vesti.kz.

Париж отвергает первое предложение

По данным Don Balon, "Реал" направил в ПСЖ предложение в размере 70 миллионов евро фиксированной суммы и 20 миллионов бонусами за португальского полузащитника Витинью. Однако президент парижан Нассер Аль-Хелайфи сразу отклонил оферту, посчитав её несерьёзной для игрока, который считается одним из лучших центральных полузащитников мира.

В ПСЖ уверены: обсуждать уход футболиста можно только в том случае, если сам Витинья попросит об этом. И даже тогда цена будет начинаться примерно от 130 миллионов евро.

Почему Витинья важен для "Реала"

Витинья — ключевая фигура в системе Луиса Энрике. Он выделяется тактической гибкостью, умением контролировать темп матча и связывать линии через короткий и средний пас. Эти качества идеально подходят под требования Хаби Алонсо, который уже дал согласие клубу работать над трансфером.

"Реал" рассматривает португальца как долгосрочный проект: Витинье всего 25 лет, и в Мадриде уверены, что он сможет стать основой полузащиты на годы вперёд.

Переговоры продолжатся, но шансы невысоки

Несмотря на отказ, мадридцы не планируют отступать и продолжат попытки подписания. В клубе считают, что Витинья способен стать ключевым элементом будущей команды.

Тем не менее, позиция ПСЖ остаётся жёсткой: без крупного предложения — близкого к 130 миллионам — французский грант не намерен расставаться со своей звездой.
 



 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Косово   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Косово
Косово
1:1
Швейцария
Швейцария
Кто победит в основное время?
Косово

0%

Ничья

0%

Швейцария

100%

Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!