"Ливерпуль" нашёл замену Салаху в "Реале" и готов отдать 100 миллионов

Английский "Ливерпуль" намерен сделать крупное предложение мадридскому "Реалу", рассматривая футболиста "сливочных" как кандидата на замену египетского вингера Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" выходит на рынок за звездой "Реала"

Ситуация вокруг Винисиуса в "Реале" вновь вызывает шум: бразилец пока не продлил контракт, а его отношения с новым тренером Хаби Алонсо переживают непростой период. На этом фоне "Ливерпуль", как сообщает Fichajes, готовит предложение около 100 миллионов евро, рассчитывая перехватить игрока следующим летом.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы активно ищут замену своему лидеру атаки — египтянину Мохамеду Салаху, который может покинуть клуб ради перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Причины интереса: скорость, дриблинг и потенциал

Серия неоднозначных замен и внутренняя напряженность сделали будущее Винисиуса неопределённым. По данным источника, футболист выражал недовольство ограниченной ролью, хотя остаётся ключевой фигурой команды.

В "Ливерпуле" считают, что его скорость, нестандартность и умение "взрывать" атаки идеально подойдут стилю, который клуб намерен вернуть после возможного ухода Салаха. В клубе также рассматривают проект вокруг тройки будущего: Винисиус, немецкий полузащитник Флориан Виртц и шведский нападающий Александр Исак.

Клубы АПЛ включаются в борьбу

Не только "Ливерпуль" следит за ситуацией. Интерес проявляют "Манчестер Сити" и "Челси", уверенные, что Винисиус способен стать решающим игроком в матчах против топ-конкурентов.

Сам футболист, как сообщают инсайдеры, открыт к идее попробовать свои силы в Премьер-лиге и считает Англию более подходящей средой с точки зрения интенсивности и стиля игры. При этом его окружение подчёркивает: переход в Саудовскую Аравию не рассматривается вовсе.

"Реал" хочет сохранить, но риски растут

В "Реале" надеются сохранить Винисиуса и уверены, что переговоры о продлении всё же сдвинутся с мёртвой точки. Но внутри клуба осознают, что недовольство игрока игнорировать больше нельзя.

В текущем сезоне бразилец забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Статистический портал Transfermarkt оценивает вингера в 150 миллионов евро.

Перес принял решение по увольнению Алонсо из "Реала"