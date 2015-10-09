Бензема назвал будущего обладателя "Золотого мяча" из "Реала": это не Мбаппе

Карим Бензема высказался о нападающем мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре и заявил, что видит в нем будущего претендента на "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

В большом интервью для издания AS, экс-форвард "королевского клуба" подчеркнул, что молодой бразилец уже показывает уровень, достойный лучшего игрока мира, но на Винисиуса оказывается слишком сильное давление.

"Люди слишком многого требуют от него. Он еще молод, но уже провел огромное количество матчей за "Реал". Нельзя забывать, что он сделал. Нельзя говорить, что он плохо играет сейчас – это просто несправедливо", – сказал Бензема.

Француз объяснил и эмоциональные реакции бразильца, так часто обсуждаемые в прессе.

"Он злится, когда его заменяют – это нормально. Он всегда хочет быть на поле, хочет больше мяча. Эти жесты не означают ничего плохого", – отметил форвард.

Отвечая на вопрос, способен ли Винисиус выиграть "Золотой мяч", Бензема заявил однозначно:

"Для меня он вполне может взять "Золотой мяч". Да, это сложно, но ему это под силу. Настанет день, когда он поймет, что на поле нужно думать только об игре и оставить все лишнее. У него есть качество мирового уровня, и он находится в лучшем месте для этого – в "Реал Мадрид". Лучшего клуба для такой цели нет".

Сам Бензема уже становился обладателем "Золотой мяч" – он получил награду в 2022 году, проведя один из самых ярких сезонов в карьере.

В 2025 году "Золотой мяч" выиграл нападающий "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле.