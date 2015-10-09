Второй после Неймара? "Реалу" готовы заплатить рекордные 200 миллионов за звезду

"Манчестер Юнайтед" готов сделать крупнейшее предложение за бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

МЮ делает ставку на Винисиуса

По информации Fichajes, английский гранд планирует заплатить около 200 миллионов евро за 25-летнего футболиста, опередив конкурентов в лице лондонского "Челси", которые предложили на 50 миллионов евро меньше.

Клуб видит в бразильце игрока, способного стать центральной фигурой команды и возглавить новый атакующий проект. Вингер ищет команду, где сможет быть лидером и играть ключевую роль, чего ему не хватает в стане "сливочных".

"Реал" оценивает продажу и готов к рекорду

В Мадриде внимательно следят за отношениями с футболистом и рассматривают продажу как шанс закрыть цикл Винисиуса, получив рекордную сумму. Если сделка состоится, трансфер станет самой крупной продажей в истории клуба и второй по стоимости в мире после перехода Неймара из каталонской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро в 2017 году.

Новая эра для "Юнайтед"

Приход Винисиуса в МЮ откроет новую эру для клуба. Его скорость, дриблинг и атакующий талант могут существенно усилить команду и стать основой для долгосрочного проекта. Вингер рассматривает эту возможность как шанс взять на себя лидерскую роль и новые вызовы в карьере.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл за "Реал" 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Статистический портал Transfermarkt оценивает вингера в 150 миллионов евро.

