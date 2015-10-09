Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 12:00
 

Обладатель "Золотого мяча" решил вернуться в "Реал"

Французский форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема подтвердил готовность вернуться в мадридский "Реал", если клуб по-прежнему будет возглавлять Флорентино Перес, передают Vesti.kz.

37-летний нападающий заявил, что никогда не сказал бы "нет" своему бывшему президенту, что вновь разожгло слухи о возможном возвращении в столицу Испании.

Эмоциональная связь с Мадридом

"Я — мадридиста. Чувствую это душой. Мадрид по-прежнему мой город", — цитирует слова Бензема Fichajes.

Форвард добавил, что решение о возвращении зависит от множества факторов. Даже после переезда в Саудовскую Аравию в 2023 году его привязанность к "сливочным" не ослабла.

Высокий уровень в Саудовской Аравии

В составе "Аль-Иттихада" Бензема доказал, что не потерял форму: более 40 голов в 17 матчах сделали его ключевым игроком атаки клуба. Эта результативность усиливает его ценность на рынке, несмотря на то, что контракт заканчивается в июне 2026 года. Сам игрок отметил:

"Не знаю, уйду ли из "Аль-Иттихада" или останусь. Всё зависит от многих факторов… посмотрим, что будет".

Почему "Реал" может вновь захотеть Бензему

В Мадриде Карима по-прежнему высоко ценят. Текущий состав не хочет полностью полагаться на физику Килиана Мбаппе, а молодые резервисты вроде Гонсало Гарсии и Эндрика пока не внушают уверенности. Возвращение Бензема добавило бы команде опыта, голов и лидерства в ключевые моменты.


Сентиментальный шаг для клуба

Привлечение Бензема стало бы не только спортивным решением, но и эмоциональным: связь форварда с клубом выходит за рамки футбола, а личные отношения с Флорентино Перес могут облегчить трансфер даже без крупных выплат. Для самого Бензема это был бы спортивный вызов и шанс примириться с прошлым.

Возвращение Бензема вызвало бы восторг у фанатов и стало бы рискованной, но крайне символичной операцией, способной войти в историю современного "Реала". Напомним, что в 2022 году после успешного сезона в составе "королевского клуб" Карим Бензема был признан лучшим игроком мира и завоевал главный индивидуальный трофей — "Золотой мяч".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Испания
Испания
2:2
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания

70%

Ничья

9%

Турция

21%

Проголосовало 1098 человек

Живи спортом!