Обладатель "Золотого мяча" решил вернуться в "Реал"

Французский форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема подтвердил готовность вернуться в мадридский "Реал", если клуб по-прежнему будет возглавлять Флорентино Перес, передают Vesti.kz.

37-летний нападающий заявил, что никогда не сказал бы "нет" своему бывшему президенту, что вновь разожгло слухи о возможном возвращении в столицу Испании.

Эмоциональная связь с Мадридом

"Я — мадридиста. Чувствую это душой. Мадрид по-прежнему мой город", — цитирует слова Бензема Fichajes.

Форвард добавил, что решение о возвращении зависит от множества факторов. Даже после переезда в Саудовскую Аравию в 2023 году его привязанность к "сливочным" не ослабла.

Высокий уровень в Саудовской Аравии

В составе "Аль-Иттихада" Бензема доказал, что не потерял форму: более 40 голов в 17 матчах сделали его ключевым игроком атаки клуба. Эта результативность усиливает его ценность на рынке, несмотря на то, что контракт заканчивается в июне 2026 года. Сам игрок отметил:

"Не знаю, уйду ли из "Аль-Иттихада" или останусь. Всё зависит от многих факторов… посмотрим, что будет".

Почему "Реал" может вновь захотеть Бензему

В Мадриде Карима по-прежнему высоко ценят. Текущий состав не хочет полностью полагаться на физику Килиана Мбаппе, а молодые резервисты вроде Гонсало Гарсии и Эндрика пока не внушают уверенности. Возвращение Бензема добавило бы команде опыта, голов и лидерства в ключевые моменты.

Сентиментальный шаг для клуба

Привлечение Бензема стало бы не только спортивным решением, но и эмоциональным: связь форварда с клубом выходит за рамки футбола, а личные отношения с Флорентино Перес могут облегчить трансфер даже без крупных выплат. Для самого Бензема это был бы спортивный вызов и шанс примириться с прошлым.

Возвращение Бензема вызвало бы восторг у фанатов и стало бы рискованной, но крайне символичной операцией, способной войти в историю современного "Реала". Напомним, что в 2022 году после успешного сезона в составе "королевского клуб" Карим Бензема был признан лучшим игроком мира и завоевал главный индивидуальный трофей — "Золотой мяч".

