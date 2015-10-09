В Бельгии указали на "виновника" осечки в матче с Казахстаном

Сборная Бельгии сыграла вничью (1:1) с Казахстаном в отборочном матче к чемпионату мира-2026. Теперь "красным дьяволам" придётся ждать последнего тура квалификации, чтобы оформить путёвку на мундиаль, передают Vesti.kz.

Филипп Альбер отметил положительные моменты

Бывший защитник бельгийской сборной Филипп Альбер отметил, что несмотря на результат, в игре есть много положительных моментов.

"Я улыбаюсь, потому что по качеству игры было много хорошего", - приводит слова Альбера rtbf.be. - "Если не считать провала в обороне в первом тайме, который стоил нам гола. Мы создали огромное количество моментов, играли хорошо, но нам противостоял вратарь, который был в отличной форме. Именно это и сыграло решающую роль. Праздник откладывается, но выход в финал будет обеспечен во вторник".

Во втором тайме оборона заиграла надёжнее

Альбер отметил, что в первом тайме команда выглядела нервно в обороне, но после перерыва эти проблемы удалось исправить:

"Мы закрыли пространство на флангах, и справа, и слева. Нервозность началась после углового, который Матц Селс подарил сопернику, и за ним последовал гол. Но в целом содержание игры мне понравилось. Нам не хватало лидеров для баланса, но игроки вроде Ванакена, Доку и Кастанья сыграли хорошо. Позитивных моментов было достаточно".

Отсутствие Лукаку чувствуется

Бельгия забила всего один гол в двух последних матчах - против Северной Македонии и Казахстана, и команде явно не хватает Ромелу Лукаку:

"Он незаменим, это снова показал матч в субботу. Де Кетеларе много работал на фронте атаки, но редко оказывался в позиции настоящей "девятки". В таких играх с таким количеством моментов, если есть Лукаку, проблем нет. В первом тайме были слабости, но на чемпионате мира будут Куртуа, Де Брюйне и Лукаку - и всё будет иначе".

Будущее команды после ухода лидеров

Что будет, когда лидеры команды уйдут:

"Это покажет будущее. Качество есть, но молодым игрокам нужна опора. Когда наши лидеры завершат международную карьеру, такой поддержки уже не будет".

18 ноября встретятся Уэльс - Северная Македония и Бельгия - Лихтенштейн. Казахстан, в свою очередь, сыграл все матч в нынешней квалификации, но в этот день подопечные Талгата Байсуфинова проведут в Хорватии товарищеский матч с командой Фарерских островов.

Фото: ©Маржан Куандыкова