Громкая сенсация оставила топовую сборную за бортом ЧМ-2026 по футболу

Сборная Нигерии по футболу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

В финальном матче плей-офф африканского отборочного турнира "суперорлы" встречались с командой Демократической Республики Конго. Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась в марокканском Рабате, завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Нигерии отличился Франк Ониека (3-я минута), за конголезцев мяч забил Мешак Элиа (32).

В серии пенальти точнее оказалась сборная ДР Конго (4:3), которая теперь сыграет в международных стыковых матчах за путевку ЧМ-2026.

В межконтинентальных стыковых матчах, которые пройдут в Мексике в марте 2026 года, шесть национальных команд разыграют две путевки. Помимо нигерийцев, право побороться за путевки ранее завоевали сборные Боливии (из южноамериканской зоны) и Новой Каледонии (из океанической зоны). К ним присоединятся две команды из североамериканской зоны и одна - из азиатской.

Таким образом, сборная Нигерии во второй раз подряд не выступит в финальной части чемпионата мира. Ранее "африканские бразильцы" не смогли отобраться на ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что ориентировочная стоимость состава сборной Нигерии, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет около 300 миллионов евро. Самые известные игроки этой команды, которые точно не сыграют на мундиале — нападающие Виктор Осимхен, Виктор Бонифасе, Адемола Лукман, Алекс Ивоби, Самуэль Чуквуэзе; полузащитники Вильфред Ндиди, Рафаэль Оньедика, защитник Кэлвин Бейсси и другие футболисты.

