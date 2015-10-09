Какие сборные уже вышли на чемпионат мира-2026, а кому предстоит сыграть в стыках?

Отборочный цикл чемпионата мира 2026 года приближается к решающей фазе, и число команд, гарантировавших себе место на турнире, продолжает расти, передают Vesti.kz.
Накануне Европа получила ещё двух участников — Португалию и Норвегию.
Первые уничтожили Армению со счётом 9:1 и досрочно заняли первое место в группе, а Норвегия уверенно разобралась с Италией 4:1, также финишировав первой. Большинство остальных путёвок определится в ноябре, а последние обладатели билетов на Мундиаль станут известны весной — по итогам межконтинентальных стыков.
Участники ЧМ-2026
Хозяева турнира:
- Мексика
- США
- Канада
Европа:
- Англия
- Франция
- Хорватия
- Португалия
- Норвегия
Азия:
- Япония
- Иран
- Южная Корея
- Австралия
- Узбекистан
- Иордания
- Катар
- Саудовская Аравия
Африка:
- Марокко
- Тунис
- Египет
- Алжир
- Гана
- Кабо-Верде
- ЮАР
- Сенегал
- Кот-д’Ивуар
Южная Америка:
- Аргентина
- Бразилия
- Колумбия
- Уругвай
- Эквадор
- Парагвай
Океания:
- Новая Зеландия
Кто продолжит борьбу в стыковых матчах
Ряд сборных заняли вторые места в своих группах и получили шанс пробиться на чемпионат мира через межконтинентальные плей-офф.
Европа:
- Украина
- Ирландия
- Италия
- Албания
Южная Америка:
- Боливия
Африка:
- Конго
Азия:
- ОАЭ / Ирак — первая игра команд в решающем этапе закончилась вничью (1:1), победитель ответного матча 18 ноября попадёт в межконтинентальные стыки.
Центральная Америка и Карибский регион (КОНКАКАФ):
- Ямайка
- Панама
- Гондурас
- Кюрасао
- Суринам
Следующий мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые пройдёт в трёх странах - США, Канаде и Мексике.
Ранее тренер сборной Испании дал сигнал игроку "Барселоны" сменить клуб для попадания в национальную команду.
Добавим также, что в рамках заключительного тура Франция сотворила камбэк и отменила сенсацию в отборе ЧМ-2026.
