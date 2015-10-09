Какие сборные уже вышли на чемпионат мира-2026, а кому предстоит сыграть в стыках?

Отборочный цикл чемпионата мира 2026 года приближается к решающей фазе, и число команд, гарантировавших себе место на турнире, продолжает расти, передают Vesti.kz.

Накануне Европа получила ещё двух участников — Португалию и Норвегию.

Первые уничтожили Армению со счётом 9:1 и досрочно заняли первое место в группе, а Норвегия уверенно разобралась с Италией 4:1, также финишировав первой. Большинство остальных путёвок определится в ноябре, а последние обладатели билетов на Мундиаль станут известны весной — по итогам межконтинентальных стыков.

Участники ЧМ-2026

Хозяева турнира:

Мексика

США

Канада

Европа:

Англия

Франция

Хорватия

Португалия

Норвегия

Азия:

Япония

Иран

Южная Корея

Австралия

Узбекистан

Иордания

Катар

Саудовская Аравия

Африка:

Марокко

Тунис

Египет

Алжир

Гана

Кабо-Верде

ЮАР

Сенегал

Кот-д’Ивуар

Южная Америка:

Аргентина

Бразилия

Колумбия

Уругвай

Эквадор

Парагвай

Океания:

Новая Зеландия

Кто продолжит борьбу в стыковых матчах

Ряд сборных заняли вторые места в своих группах и получили шанс пробиться на чемпионат мира через межконтинентальные плей-офф.

Европа:

Украина

Ирландия

Италия

Албания

Южная Америка:

Боливия

Африка:

Конго

Азия:

ОАЭ / Ирак — первая игра команд в решающем этапе закончилась вничью (1:1), победитель ответного матча 18 ноября попадёт в межконтинентальные стыки.

Центральная Америка и Карибский регион (КОНКАКАФ):

Ямайка

Панама

Гондурас

Кюрасао

Суринам

Следующий мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые пройдёт в трёх странах - США, Канаде и Мексике.

Ранее тренер сборной Испании дал сигнал игроку "Барселоны" сменить клуб для попадания в национальную команду.

Добавим также, что в рамках заключительного тура Франция сотворила камбэк и отменила сенсацию в отборе ЧМ-2026.

Со счётом 10:0 завершился матч сборной Португалии в отборе на Евро-2026