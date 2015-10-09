Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 10:39
 

Какие сборные уже вышли на чемпионат мира-2026, а кому предстоит сыграть в стыках?

  Комментарии

Какие сборные уже вышли на чемпионат мира-2026, а кому предстоит сыграть в стыках? ©Depositphotos/FreerLaw

Отборочный цикл чемпионата мира 2026 года приближается к решающей фазе, и число команд, гарантировавших себе место на турнире, продолжает расти, передают Vesti.kz.

Отборочный цикл чемпионата мира 2026 года приближается к решающей фазе, и число команд, гарантировавших себе место на турнире, продолжает расти, передают Vesti.kz.

Продолжение
Накануне Европа получила ещё двух участников — Португалию и Норвегию.

Первые уничтожили Армению со счётом 9:1 и досрочно заняли первое место в группе, а Норвегия уверенно разобралась с Италией 4:1, также финишировав первой. Большинство остальных путёвок определится в ноябре, а последние обладатели билетов на Мундиаль станут известны весной — по итогам межконтинентальных стыков.

Участники ЧМ-2026

Хозяева турнира:

  • Мексика
  • США
  • Канада

Европа:

  • Англия
  • Франция
  • Хорватия
  • Португалия
  • Норвегия

Азия:

  • Япония
  • Иран
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Узбекистан
  • Иордания
  • Катар
  • Саудовская Аравия

Африка:

  • Марокко
  • Тунис
  • Египет
  • Алжир
  • Гана
  • Кабо-Верде
  • ЮАР
  • Сенегал
  • Кот-д’Ивуар

Южная Америка:

  • Аргентина
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Уругвай
  • Эквадор
  • Парагвай

Океания:

  • Новая Зеландия

Кто продолжит борьбу в стыковых матчах

Ряд сборных заняли вторые места в своих группах и получили шанс пробиться на чемпионат мира через межконтинентальные плей-офф.

Европа:

  • Украина
  • Ирландия
  • Италия
  • Албания

Южная Америка:

  • Боливия

Африка:

  • Конго

Азия:

  • ОАЭ / Ирак — первая игра команд в решающем этапе закончилась вничью (1:1), победитель ответного матча 18 ноября попадёт в межконтинентальные стыки.

Центральная Америка и Карибский регион (КОНКАКАФ):

  • Ямайка
  • Панама
  • Гондурас
  • Кюрасао
  • Суринам

Следующий мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые пройдёт в трёх странах - США, Канаде и Мексике.

Ранее тренер сборной Испании дал сигнал игроку "Барселоны" сменить клуб для попадания в национальную команду.

Добавим также, что в рамках заключительного тура Франция сотворила камбэк и отменила сенсацию в отборе ЧМ-2026.

Со счётом 10:0 завершился матч сборной Португалии в отборе на Евро-2026

