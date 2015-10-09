Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
16 ноября 20:58
 

Сборная Португалии учинила разгром 9:1 без Роналду и вышла на ЧМ-2026

©Depositphotos/studiof22byricardorocha

Сборная Португалии уверенно завершила отборочный цикл на чемпионат мира 2026 года, одержав впечатляющую крупную победу над Арменией — 9:1, передают Vesti.kz.

Несмотря на отсутствие дисквалифицированного капитана Криштиану Роналду, команда Роберто Мартинеша провела один из самых результативных матчей в своей истории.

Португальцы вышли вперед уже на 7-й минуте усилиями Ренату Вейги, однако хозяева вскоре ответили: на 18-й минуте Эдуард Сперцян точным ударом сравнял счет. На этом интрига фактически завершилась — европейские гранды включили максимальные обороты и полностью переломили ход встречи.

На 28-й минуте Гонсалу Рамуш вновь вывел гостей вперед, после чего началось тотальное доминирование. Уже через пару минут Жоау Невеш увеличил преимущество, а к 41-й минуте оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время Бруно Фернандеш реализовал пенальти, и команды ушли на перерыв при счете 5:1 в пользу Португалии.

После перерыва Фернандеш забил еще один мяч с игры, а затем уверенно реализовал второй пенальти, оформив хет-трик. Невеш к 81-й минуте последовал его примеру, записав на свой счет три гола и став одним из главных героев встречи. Итоговую точку в компенсированное время поставил Франсишку Консейсау.


Отметим, что матч проходил без участия Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" получил прямую красную карточку 14 ноября в игре против Ирландии за удар локтем в спину сопернику и был вынужден пропустить заключительный тур.

По итогам группового этапа Португалия уверенно занимает первое место в группе F, набрав 13 очков, и оформляет прямую путёвку на чемпионат мира-2026. Армения завершает отбор на последнем месте с тремя очками. В стыковые матчи со второй позиции выходит Ирландия (10 очков), третьей финиширует Венгрия с восемью баллами.

Со счётом 10:0 завершился матч сборной Португалии в отборе на Евро-2026

