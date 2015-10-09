Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 07:12
 

Дубль Холанда уничтожил Италию и вывел Норвегию на ЧМ-2026

Сборная Италии по футболу крупно уступила на своем поле команде Норвегии в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Продолжение

Продолжение
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:4. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Франческо Эспозито на 11-й минуте. На это гости ответили голами Антонио Нусы (63-я), Эрлинга Холанда (78-я, 79-я) и Йоргена Странна-Ларсена (90+3-я).

Таким образом, Норвегия набрала 24 очка и заняла первое место в группе I, оформив путевку в финальную часть мундиаля. Италия, в свою очередь, с 18 очками стала второй и примет участие в стыковых матчах за попадание на ЧМ.

Группа I после восьми матчей

1. Норвегия - 24 очка
2. Италия - 18
3. Израиль - 12
4. Эстония - 4
5. Молдова - 1

