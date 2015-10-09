Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 07:35
 

Англия повторила историческое достижение отбора на ЧМ по футболу

  Комментарии

Поделиться
Англия повторила историческое достижение отбора на ЧМ по футболу ©x.com/England

Сборная Англии по футболу обыграла команду Албании в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Англии по футболу обыграла команду Албании в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Продолжение
В Бельгии указали на "виновника" осечки в матче с Казахстаном
Вчера 14:00  
"Барселона" нашла способ увековечить наследие Месси: известны детали
Вчера 14:20  
В сборной Испании "исключили" лидера "Барселоны" перед ЧМ-2026
Вчера 15:25  
Гвардиола сделал заявление о возвращении в бывший клуб
Вчера 16:26  

Встреча, прошедшая в Тиране, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Харри Кейн (74-я и 82-я минуты).

Таким образом, англичане выиграли все матчи квалификации, не пропустив ни одного гола, и обеспечили себе место в финальной части мундиаля.

По информации OptaJoe, сборная Англии (8 матчей) стала второй европейской командой, которая выиграла 100 процентов игр в отборочном цикле чемпионата мира, не пропустив ни одного гола. До неё этого добилась только сборная Югославии в квалификации ЧМ-1954 (4 матча).

Группа К

1. Англия - 24 очка
2. Албания - 14
3. Сербия - 13
4. Латвия - 5 
5. Андорра - 1

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
19 ноября 00:45   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Турция
Проголосовало 530 человек

Реклама

Живи спортом!