Англия повторила историческое достижение отбора на ЧМ по футболу

Сборная Англии по футболу обыграла команду Албании в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Тиране, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Харри Кейн (74-я и 82-я минуты).

Таким образом, англичане выиграли все матчи квалификации, не пропустив ни одного гола, и обеспечили себе место в финальной части мундиаля.

По информации OptaJoe, сборная Англии (8 матчей) стала второй европейской командой, которая выиграла 100 процентов игр в отборочном цикле чемпионата мира, не пропустив ни одного гола. До неё этого добилась только сборная Югославии в квалификации ЧМ-1954 (4 матча).

Группа К

1. Англия - 24 очка

2. Албания - 14

3. Сербия - 13

4. Латвия - 5

5. Андорра - 1