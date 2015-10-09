Гвардиола сделал заявление о возвращении в бывший клуб

Главный тренер "Манчестер Сити" каталонский специалист Хосеп Гвардиола прокомментировал потенциальное возвращение в "Барселону", передают Vesti.kz.

"Барса" дала всё, но этап завершён

54-летний наставник "горожан" заверяет, что "сине-гранатовые" дали ему всё как игроку и тренеру, но относительно возможного возвращения он высказался предельно ясно:

"Я не отвергаю "Барсу". Жизнь — это этапы, и сейчас наверняка есть молодые тренеры, которые обладают таким же энтузиазмом, как и я в своё время", — цитирует слова Гвардиолы RAC1.

Игровая эпоха: ключевая фигура "Барсы" 1990-х

До перехода в тренеры Пеп Гвардиола был одной из ключевых фигур "Барселоны" 1990-х. Воспитанник клуба с 1990 по 2001 год провёл за первую команду более 250 матчей, выиграв шесть чемпионатов Испании, Кубок чемпионов-1992 и целый ряд других трофеев — от Кубка Испании до Суперкубков.

Золотая тренерская эра и новое великое наследие

В 2008 году Гвардиола вернулся на "Камп Ноу" уже в роли главного тренера и за последующие четыре сезона превратил команду в эталон современного футбола. Под его руководством "сине-гранатовые" завоевали 14 титулов, включая два трофея Лиги чемпионов (2009, 2011), три победы в Ла Лиге и два Кубка Испании. Стиль его "Барсы" — с доминированием мяча, высоким прессингом и беспрецедентным контролем игры — стал ориентиром для целого поколения специалистов.

Сегодня Гвардиола продолжает добиваться успехов с "Манчестер Сити": англичанам он принёс Лигу чемпионов-2023 и уже шесть титулов Премьер-лиги, укрепив статус одного из сильнейших тренеров в истории. Его имя регулярно связывают с "Барселоной", но теперь сам наставник дал понять однозначно — возвращение исключено, та глава его карьеры окончательно закрыта.

