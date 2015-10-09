Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
16 ноября 15:29
 

Гвардиола отверг трёх игроков "Реала" в сделке по лидеру "Сити"

  Комментарии

Гвардиола отверг трёх игроков "Реала" в сделке по лидеру "Сити" Пеп Гвардиола. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" ясно дал понять, что не намерен включать ни одного игрока "Реала" в сделку по приобретению Родри - полузащитника, которого Пеп Гвардиола считает ключевым элементом своей схемы, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, любые попытки предложить замену из состава "Реала" не соответствуют тактическим и спортивным требованиям "Сити".

"Реал" пытался найти варианты

В последние недели "Реал" рассматривал несколько игроков для возможного обмена: Родриго Гоэса, Орельена Чуамени и Дани Себальоса. Однако Гвардиола категорически отверг эти предложения. По его мнению, ни один из футболистов не способен заменить влияние Родри в центре поля и обеспечить стабильность, которую приносит испанский полузащитник.


Родри и Хаби Алонсо: идеальный вариант для "Реала"

Несмотря на отказ Гвардиолы, "Реал" продолжает интересоваться Родри. Под руководством Хаби Алонсо он идеально вписался бы в стартовый состав как позиционный полузащитник. Его умение распределять игру, перехватывать мячи и балансировать команду в обороне и атаке соответствует стилю контроля, который тренер хочет внедрить в "Реале".

Долгосрочные планы "Реала"

Пока Гвардиола оставляет Родри "неприкасаемым", "Реалу" предстоит решить, надо ли настаивать на трансфере, искать альтернативы или выстраивать долгосрочную стратегию по привлечению полузащитника, когда ситуация с контрактом игрока это позволит.

Напомним, Родри выступает за "Сити" с 2019 года. В этом сезоне испанец сыграл всего восемь матчей, тогда как в 2024-м он получил "Золотой мяч".

Ранее игрок за 55 миллионов сорвал топ-трансфер "Реала", а Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для мадридского клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23-8 22
3 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11 Брайтон энд Хов Альбион 11 4 4 3 17-15 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 11 3 3 5 11-14 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
17 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 1 7 13-23 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10-20 9
20 Вулверхэмптон Уондерерс 11 0 2 9 7-25 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 702 человек

