Гвардиола отверг трёх игроков "Реала" в сделке по лидеру "Сити"

"Манчестер Сити" ясно дал понять, что не намерен включать ни одного игрока "Реала" в сделку по приобретению Родри - полузащитника, которого Пеп Гвардиола считает ключевым элементом своей схемы, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, любые попытки предложить замену из состава "Реала" не соответствуют тактическим и спортивным требованиям "Сити".

"Реал" пытался найти варианты

В последние недели "Реал" рассматривал несколько игроков для возможного обмена: Родриго Гоэса, Орельена Чуамени и Дани Себальоса. Однако Гвардиола категорически отверг эти предложения. По его мнению, ни один из футболистов не способен заменить влияние Родри в центре поля и обеспечить стабильность, которую приносит испанский полузащитник.

Родри и Хаби Алонсо: идеальный вариант для "Реала"

Несмотря на отказ Гвардиолы, "Реал" продолжает интересоваться Родри. Под руководством Хаби Алонсо он идеально вписался бы в стартовый состав как позиционный полузащитник. Его умение распределять игру, перехватывать мячи и балансировать команду в обороне и атаке соответствует стилю контроля, который тренер хочет внедрить в "Реале".

Долгосрочные планы "Реала"

Пока Гвардиола оставляет Родри "неприкасаемым", "Реалу" предстоит решить, надо ли настаивать на трансфере, искать альтернативы или выстраивать долгосрочную стратегию по привлечению полузащитника, когда ситуация с контрактом игрока это позволит.

Напомним, Родри выступает за "Сити" с 2019 года. В этом сезоне испанец сыграл всего восемь матчей, тогда как в 2024-м он получил "Золотой мяч".

Ранее игрок за 55 миллионов сорвал топ-трансфер "Реала", а Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для мадридского клуба.