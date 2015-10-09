Игрок за 55 миллионов сорвал топ-трансфер "Реала"

Французский защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате рассказал о своём будущем, передают Vesti.kz.

Cрок его действия контракта с английским клубом истекает в июне. Футболист намерен продлить соглашение и остаться в составе "красных", несмотря на интерес мадридского "Реала".

"В последнее время я видел много всего в прессе. Не понимаю, откуда это берётся. Мои агенты продолжают переговоры с "Ливерпулем". Надеюсь, решение будет принято очень скоро, и я смогу объявить о нём", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

Конате играет за "Ливерпуль" с 2021 года, а его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей за "красных" во всех турнирах, забив один гол и заработав три предупреждения. В карьере игрока также были "Лейпциг" и "Сошо". С 2022 года вызывается в сборную Франции.