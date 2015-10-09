Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
16 ноября 21:59
 

Зидан принял решение о возвращении в "Реал"

Известный французский тренер Зинедин Зидан определился с карьерными планами и в ближайшее время намерен возглавить новую команду, передают Vesti.kz.

Не "Реал", а новый вызов

Как сообщает AS, слухи о возвращении 53-летний специалист в мадридский "Реал" для замены Хаби Алонсо не соответствуют действительности. Руководство "королевского клуба" на данный момент не планирует замену, а разговоры о возвращении тренера "полностью недостоверны".

Зидан намерен дождаться возможности возглавить сборную Франции после завершения эпохи Дидье Дешама, которая завершится по окончании чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

Жизнь после триумфа с "Реалом"

С 2021 года Зидан не тренировал ни одной команды, отклоняя предложения ведущих клубов Европы. Он остаётся верен своей стратегии — дождаться подходящего момента, чтобы возглавить национальную сборную. Такой подход подчеркивает его намерение работать исключительно в проектах, где сможет реализовать свои долгосрочные цели.

Тренер с историей

Хотя тренерская карьера Зидана ограничивалась "Реалом", её результаты впечатляют: три подряд победы в Лиге чемпионов УЕФА делают его одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Вскоре внимание мировой аудитории переключится на сборную Франции, где фанаты ожидают увидеть новый этап работы Зидана, уже на международной арене.

